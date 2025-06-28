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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.06.2025
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13:10 28.06.2025 (обновлено: 13:38 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pogoda-2026009523.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.06.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Похолодание ожидается в Москве с понедельника, возможны обильные дожди и ветер, температура опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:10:00+03:00
2025-06-28T13:38:00+03:00
москва
общество
михаил леус
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве с понедельника, возможны обильные дожди и ветер, температура опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Первый месяц лета в столице подошёл к своему финалу практически точно укладываясь в рамки климатической нормы – на сегодняшний день температурная аномалия равна нулю, а оставшиеся его дни сформирую небольшую, в несколько десятых градуса, отрицательную аномалию. Осадков к сегодняшнему дню выпало 57 миллиметров, что составляет 74% от нормы, и в до конца июня дождей ещё прибавится, особенно в понедельник, но до нормы, скорее всего, не хватит каких-то процентов", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что суббота, как и ожидалось, принесла довольно комфортную погоду – облаков в небе много, но они пропускают солнечные лучи и температура воздуха уже превысила 20-градусную отметку, а в ближайшие 3-4 часа термометры прибавят к своим показаниям ещё пару градусов."Такая же температура ждёт жителей и гостей столицы и в воскресенье, но ближе к вечеру, понижая давление воздух и вызывая дожди, на погоду региона начнёт оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон", - добавил Леус.Он уточнил, что в понедельник циклон выйдет своим центром в районы Верхневолжья, затягивая небо над столицей плотными облаками и вызывая обильные дожди. При этом днём ветрено и всего лишь плюс 15 - плюс 17, а атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что на 17-19 единиц ниже нормы."В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля. Напомним, что в 21 веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался 30-градусной жарой. Самым холодным за этот период был первый день июля в 2006 году – тогда температура составила лишь плюс 14,9 градуса", - подчеркнул Леус.По его словам, в нынешнем году будет "теплее" – плюс 16 - плюс 18 градусов – это будет второй результат в век глобального потепления."Да и в целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой – по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до плюс 23 - плюс 25, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250628/pogoda-2025984271.html
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москва, общество, михаил леус
Москва, Общество, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Похолодание ожидается в Москве с понедельника, возможны обильные дожди и ветер

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве с понедельника, возможны обильные дожди и ветер, температура опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«
"Первый месяц лета в столице подошёл к своему финалу практически точно укладываясь в рамки климатической нормы – на сегодняшний день температурная аномалия равна нулю, а оставшиеся его дни сформирую небольшую, в несколько десятых градуса, отрицательную аномалию. Осадков к сегодняшнему дню выпало 57 миллиметров, что составляет 74% от нормы, и в до конца июня дождей ещё прибавится, особенно в понедельник, но до нормы, скорее всего, не хватит каких-то процентов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что суббота, как и ожидалось, принесла довольно комфортную погоду – облаков в небе много, но они пропускают солнечные лучи и температура воздуха уже превысила 20-градусную отметку, а в ближайшие 3-4 часа термометры прибавят к своим показаниям ещё пару градусов.
«
"Такая же температура ждёт жителей и гостей столицы и в воскресенье, но ближе к вечеру, понижая давление воздух и вызывая дожди, на погоду региона начнёт оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон", - добавил Леус.
Он уточнил, что в понедельник циклон выйдет своим центром в районы Верхневолжья, затягивая небо над столицей плотными облаками и вызывая обильные дожди. При этом днём ветрено и всего лишь плюс 15 - плюс 17, а атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что на 17-19 единиц ниже нормы.
«
"В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля. Напомним, что в 21 веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался 30-градусной жарой. Самым холодным за этот период был первый день июля в 2006 году – тогда температура составила лишь плюс 14,9 градуса", - подчеркнул Леус.
По его словам, в нынешнем году будет "теплее" – плюс 16 - плюс 18 градусов – это будет второй результат в век глобального потепления.
"Да и в целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой – по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до плюс 23 - плюс 25, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно", - добавил Леус.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Вчера, 09:00
 
МоскваОбществоМихаил Леус
 
 
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