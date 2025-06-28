https://ria.ru/20250628/pogoda-2025984271.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:00:00+03:00
2025-06-28T09:00:00+03:00
2025-06-28T09:00:00+03:00
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице нашей родины в субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 20 - плюс 23", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. "В воскресенье, с приближением циклона с юго-запада, облаков станет больше, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. В сумерках плюс 11 - плюс 14, днем около плюс 20", - добавил Тишковец. Он подчеркнул, что в начале следующей недели прогнозируется усиление осадков и похолодает до плюс 13 - плюс 18 градусов.
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евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода без осадков будет в Москве в субботу