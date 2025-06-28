https://ria.ru/20250628/podrobnosti-2026017633.html
Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье
Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2025
Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье
Разрушений на земле после крушения в поле легкомоторного самолета ЯК-52 в Подмосковье нет, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального глава РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:52:00+03:00
2025-06-28T14:52:00+03:00
2025-06-28T14:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
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происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разрушений на земле после крушения в поле легкомоторного самолета ЯК-52 в Подмосковье нет, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального глава МЧС России.Ранее в экстренных службах агентству сообщили, что четыре человека, по предварительным данным, погибли при крушении в поле в Подмосковье легкомоторного самолета ЯК-52."Прибывшими подразделениями возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров в 14.10 мск... На земле разрушений нет. Самолёт вылетел с аэродрома Северка", - говорится в сообщении.Отмечается. что к работам привлечено 23 человека и 8 единиц техники.
https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье
МЧС: пожар, возникший после падения самолета в Подмосковье, ликвидировали