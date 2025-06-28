https://ria.ru/20250628/podrobnosti-2026017633.html

Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2025

Появились подробности после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Разрушений на земле после крушения в поле легкомоторного самолета ЯК-52 в Подмосковье нет, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального глава РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:52:00+03:00

2025-06-28T14:52:00+03:00

2025-06-28T14:57:00+03:00

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разрушений на земле после крушения в поле легкомоторного самолета ЯК-52 в Подмосковье нет, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального глава МЧС России.Ранее в экстренных службах агентству сообщили, что четыре человека, по предварительным данным, погибли при крушении в поле в Подмосковье легкомоторного самолета ЯК-52."Прибывшими подразделениями возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров в 14.10 мск... На земле разрушений нет. Самолёт вылетел с аэродрома Северка", - говорится в сообщении.Отмечается. что к работам привлечено 23 человека и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html

https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия