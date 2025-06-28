https://ria.ru/20250628/podrobnosti-2026000284.html

Появились новые подробности после гибели россиянки в Осаке

Появились новые подробности после гибели россиянки в Осаке - РИА Новости, 28.06.2025

Появились новые подробности после гибели россиянки в Осаке

Время смерти россиянки Елены Ито, погибшей в японской Осаке, пока не установлено, на понедельник запланировано проведение экспертизы для определения... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:53:00+03:00

2025-06-28T11:53:00+03:00

2025-06-28T12:34:00+03:00

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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Время смерти россиянки Елены Ито, погибшей в японской Осаке, пока не установлено, на понедельник запланировано проведение экспертизы для определения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в головном отделении полиции префектуры Осака. "В настоящее время время смерти не установлено. На понедельник запланировано проведение экспертизы для определения обстоятельств и времени смерти", - отметили агентству в полиции. На уточняющий вопрос РИА Новости, состоялись ли уже беседы с родственниками погибшей, представитель осакской полиции уточнил, что пока не может разглашать детали следственных мероприятий. Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства. В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта. Как сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Осаке, дипломаты связались с полицией города относительно смерти россиянки, правоохранительные органы ведут следствие. В настоящее время, как смогла убедиться корреспондент РИА Новости, рядом с домом, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, находятся несколько машин следователей, у входа натянута лента, а внутрь здания никого не пускают. Дом расположен на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. Дорога перед домом пустынна, зевак среди прохожих, а также японских журналистов нет. Обстановка у дома спокойная, усиленных патрулей полиции в районе также не отмечается.

https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018913267.html

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осака (город), россия, в мире