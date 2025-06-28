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Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочки
Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочки - РИА Новости, 28.06.2025
Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочки
Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил принятие Киева в Североатлантический альянс с поджиганием бочки с порохом. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:23:00+03:00
2025-06-28T09:23:00+03:00
2025-06-28T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил принятие Киева в Североатлантический альянс с поджиганием бочки с порохом."Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и третью мировую войну на следующий же день. Между тем безрассудная спешка ЕС с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие — спички не бросают в пороховую бочку", — написал он в соцсети X.По словам премьера, нельзя допустить превращения Европы в поле боя.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, но Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. Орбан уточнил, что представители Штатов, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть с ним за одним столом. Итоговое коммюнике было рекордно коротким, Украине в документе почти не уделили внимания. В нем говорится о продолжении поддержки Киева, но не сказано о перспективах вступления страны в НАТО.
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украина, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато, в мире
Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, В мире
Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочки
Премьер Венгрии Орбан: принятие Киева в НАТО схоже с поджиганием бочки с порохом