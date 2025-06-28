https://ria.ru/20250628/odessa-2025959141.html
В Одессе вновь прогремели взрывы
В Одессе вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2025
В Одессе вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:18:00+03:00
2025-06-28T00:18:00+03:00
2025-06-28T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
сумская область
геннадий труханов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее о взрывах сообщал мэр города Геннадий Труханов."В Одессе слышны повторные взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".До этого СМИ также сообщали о взрыве в городе Белополье в Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире, россия, сумская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Сумская область, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины
В Одессе вновь прогремели взрывы
В Одессе прогремела новая серия взрывов