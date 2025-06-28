https://ria.ru/20250628/odessa-2025959141.html

В Одессе вновь прогремели взрывы

В Одессе вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2025

В Одессе вновь прогремели взрывы

Повторные взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:18:00+03:00

2025-06-28T00:18:00+03:00

2025-06-28T00:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

в мире

россия

сумская область

геннадий труханов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее о взрывах сообщал мэр города Геннадий Труханов."В Одессе слышны повторные взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".До этого СМИ также сообщали о взрыве в городе Белополье в Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

сумская область

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Дарья Буймова

одесса, в мире, россия, сумская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины