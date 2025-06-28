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В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС - РИА Новости, 28.06.2025
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08:39 28.06.2025 (обновлено: 10:47 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/oae-2025982215.html
В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС
В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС - РИА Новости, 28.06.2025
В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС
Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:39:00+03:00
2025-06-28T10:47:00+03:00
экономика
оаэ
минск
россия
максим решетников
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
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ДУБАЙ, 28 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди."Эта знаменательная сделка открывает новую эру сотрудничества между нами. Соглашение об экономическом партнерстве будет опираться на 29 миллиардов долларов ненефтяной торговли, которую мы имели в 2024 году, повысит производительность и будет способствовать укреплению связей в ключевых секторах, таких как промышленность и продовольственная безопасность", — написал он в соцсети X.Детали договора:О ЕАЭС
https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025773930.html
https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html
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экономика, оаэ, минск, россия, максим решетников, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин
Экономика, ОАЭ, Минск, Россия, Максим Решетников, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин
В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС

Глава Минторга ОАЭ аз-Зейуди: соглашение с ЕАЭС открыло новую эру сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
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ДУБАЙ, 28 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди.
"Эта знаменательная сделка открывает новую эру сотрудничества между нами. Соглашение об экономическом партнерстве будет опираться на 29 миллиардов долларов ненефтяной торговли, которую мы имели в 2024 году, повысит производительность и будет способствовать укреплению связей в ключевых секторах, таких как промышленность и продовольственная безопасность", — написал он в соцсети X.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Ждут, когда споткнемся". Лукашенко рассказал о внимании мира к ЕАЭС
27 июня, 11:53
Детали договора:
  • его заключили в пятницу на саммите ЕАЭС в Минске;
  • по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, зона свободной торговли с ОАЭ будет охватывать 98% российского экспорта в эту страну;
  • как подчеркивал президент Владимир Путин, предусмотрена отмена 85% пошлин и таможенных позиций по большому количеству товаров;
  • это будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей.

Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходил в Минске с 26 по 27 июня.

Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
26 июня, 18:34

О ЕАЭС

  • Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
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ЭкономикаОАЭМинскРоссияМаксим РешетниковЕвразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
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