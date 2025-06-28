https://ria.ru/20250628/oae-2025982215.html

В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС

В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС - РИА Новости, 28.06.2025

В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС

Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:39:00+03:00

2025-06-28T08:39:00+03:00

2025-06-28T10:47:00+03:00

экономика

оаэ

минск

россия

максим решетников

евразийский экономический союз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

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ДУБАЙ, 28 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди."Эта знаменательная сделка открывает новую эру сотрудничества между нами. Соглашение об экономическом партнерстве будет опираться на 29 миллиардов долларов ненефтяной торговли, которую мы имели в 2024 году, повысит производительность и будет способствовать укреплению связей в ключевых секторах, таких как промышленность и продовольственная безопасность", — написал он в соцсети X.Детали договора:О ЕАЭС

https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025773930.html

https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

оаэ

минск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оаэ, минск, россия, максим решетников, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин