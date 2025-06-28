В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС
Глава Минторга ОАЭ аз-Зейуди: соглашение с ЕАЭС открыло новую эру сотрудничества
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
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ДУБАЙ, 28 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС укрепит связи во многих сферах, заявил министр торговли ОАЭ Тани аз-Зейуди.
"Эта знаменательная сделка открывает новую эру сотрудничества между нами. Соглашение об экономическом партнерстве будет опираться на 29 миллиардов долларов ненефтяной торговли, которую мы имели в 2024 году, повысит производительность и будет способствовать укреплению связей в ключевых секторах, таких как промышленность и продовольственная безопасность", — написал он в соцсети X.
Детали договора:
- его заключили в пятницу на саммите ЕАЭС в Минске;
- по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, зона свободной торговли с ОАЭ будет охватывать 98% российского экспорта в эту страну;
- как подчеркивал президент Владимир Путин, предусмотрена отмена 85% пошлин и таможенных позиций по большому количеству товаров;
- это будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей.
Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходил в Минске с 26 по 27 июня.
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О ЕАЭС
- Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
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