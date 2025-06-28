https://ria.ru/20250628/norvegija-2025967495.html

Посол России: Норвегия обогащается на милитаризации Европы

Посол России: Норвегия обогащается на милитаризации Европы - РИА Новости, 28.06.2025

Посол России: Норвегия обогащается на милитаризации Европы

Предприятия военно-промышленного комплекса Норвегии обогащаются на милитаризации Европы, а власти готовы принести социально-экономические потребности граждан в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:24:00+03:00

2025-06-28T03:24:00+03:00

2025-06-28T03:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса Норвегии обогащаются на милитаризации Европы, а власти готовы принести социально-экономические потребности граждан в жертву милитаризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвегия - богатая страна с огромными финансовыми резервами, которая к тому же в 2022-2023 годам получила более 115 миллиардов долларов сверхдоходов от высоких цен на газ вследствие отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей. Теперь предприятия местного военно-промышленного комплекса обогащаются на так называемом перевооружении, а по сути милитаризации Европы", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, в Осло вполне могут себе позволить без убытка для страны потратиться на военную накачку киевского режима. "Тем более что местные политики во главе с бывшим генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который теперь является главой минфина Норвегии, недвусмысленно демонстрируют готовность принести насущные социально-экономические потребности своих граждан в жертву воинствующему милитаризму", - заключил Корчунов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250627/merts-2025823041.html

https://ria.ru/20250627/norvegija-2025704856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, норвегия, николай корчунов, йенс столтенберг, сергей лавров, нато