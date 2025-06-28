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В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 28.06.2025 (обновлено: 16:37 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/muzhchina-2026020421.html
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2025
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Курской области при ударе украинского БПЛА пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:06:00+03:00
2025-06-28T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
александр хинштейн
глушковский район
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Курской области при ударе украинского БПЛА пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. Ранения получил 43-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма, слепые осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки, множественные ранения ног с переломами большеберцовой кости и пальца", — написал он.По словам Хинштейна:Врио главы региона призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, происшествия, александр хинштейн, глушковский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Курской области при ударе украинского БПЛА пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. Ранения получил 43-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма, слепые осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки, множественные ранения ног с переломами большеберцовой кости и пальца", — написал он.
По словам Хинштейна:
  • пострадавшего доставили в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь;
  • бригада скорой отвезет его в Курскую областную больницу.
Врио главы региона призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнГлушковский районВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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