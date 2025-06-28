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В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2025
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Курской области при ударе украинского БПЛА пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:06:00+03:00
2025-06-28T15:06:00+03:00
2025-06-28T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр хинштейн
глушковский район
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Курской области при ударе украинского БПЛА пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. Ранения получил 43-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма, слепые осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки, множественные ранения ног с переломами большеберцовой кости и пальца", — написал он.По словам Хинштейна:Врио главы региона призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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курская область, происшествия, александр хинштейн, глушковский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель