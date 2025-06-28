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Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок - РИА Новости, 03.07.2025
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09:45 28.06.2025 (обновлено: 09:22 03.07.2025)
https://ria.ru/20250628/moskva-2026868692.html
Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок
Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок - РИА Новости, 03.07.2025
Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок
Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.07.2025
2025-06-28T09:45:00+03:00
2025-07-03T09:22:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москвичи могут сообщить о состоянии контейнерных площадок на портале "Наш город", - говорится в сообщении. Отмечается, что в случае обнаружения неубранной площадки или переполненных мусорных баков во дворе сообщение можно оставить через мобильное приложение "Наш город", а также на сайте. Для этого нужно авторизоваться с помощью Mos ID и нажать на кнопку "Сообщить о проблеме". Затем на карте надо поставить точку или ввести нужный адрес вручную в строке поиска и выбрать объект "Дворовая территория". Далее требуется указать тему "Неубранная контейнерная площадка/переполнение контейнеров" и отправить сообщение, приложив фотографию. Модератор обработает заявку и отправит ее в ответственную организацию. Также на портале можно сообщить о повреждении мусорных баков или ограждений контейнерных площадок — эти темы также доступны в разделе "Мой двор". Кликнув на иконку напротив интересующей темы, пользователи могут подробно ознакомиться с примерами рассматриваемых недочетов и решений подобных ситуаций. Подчеркивается, что подсказки помогут точно определить нужный раздел и корректно сформулировать вопрос — это ускорит его обработку и решение. "Портал "Наш город" создан в 2011 году для улучшения качества жизни москвичей и облика столицы при активном участии самих жителей. За время его работы с помощью сервиса удалось решить более 11 миллионов вопросов, порталом активно пользуются свыше 2,4 миллиона горожан. Платформу развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ "Новые технологии управления", - добавляется в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок

Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок в Москве

© Предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБрендированные контейнерные площадки
Брендированные контейнерные площадки - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Брендированные контейнерные площадки . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Портал "Наш город" помогает следить за состоянием контейнерных площадок в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи могут сообщить о состоянии контейнерных площадок на портале "Наш город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае обнаружения неубранной площадки или переполненных мусорных баков во дворе сообщение можно оставить через мобильное приложение "Наш город", а также на сайте. Для этого нужно авторизоваться с помощью Mos ID и нажать на кнопку "Сообщить о проблеме". Затем на карте надо поставить точку или ввести нужный адрес вручную в строке поиска и выбрать объект "Дворовая территория". Далее требуется указать тему "Неубранная контейнерная площадка/переполнение контейнеров" и отправить сообщение, приложив фотографию. Модератор обработает заявку и отправит ее в ответственную организацию.
Также на портале можно сообщить о повреждении мусорных баков или ограждений контейнерных площадок — эти темы также доступны в разделе "Мой двор". Кликнув на иконку напротив интересующей темы, пользователи могут подробно ознакомиться с примерами рассматриваемых недочетов и решений подобных ситуаций. Подчеркивается, что подсказки помогут точно определить нужный раздел и корректно сформулировать вопрос — это ускорит его обработку и решение.
"Портал "Наш город" создан в 2011 году для улучшения качества жизни москвичей и облика столицы при активном участии самих жителей. За время его работы с помощью сервиса удалось решить более 11 миллионов вопросов, порталом активно пользуются свыше 2,4 миллиона горожан. Платформу развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ "Новые технологии управления", - добавляется в сообщении.
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