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Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 03.07.2025
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15:25 28.06.2025 (обновлено: 09:20 03.07.2025)
https://ria.ru/20250628/moskva-2026868423.html
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 03.07.2025
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.07.2025
2025-06-28T15:25:00+03:00
2025-07-03T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в период с 29 июня по 1 июля в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в сообщении. Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Горслужбы Москвы находятся в повышенной готовности из-за возможной непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКолонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве
Колонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, в период с 29 июня по 1 июля в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в сообщении.
Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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