https://ria.ru/20250628/moskva-2026009619.html
Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы
Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы - РИА Новости, 28.06.2025
Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы
Пять новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2025 года благодаря столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:30:00+03:00
2025-06-28T13:30:00+03:00
2025-06-28T13:55:00+03:00
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
спорт
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Пять новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2025 года благодаря столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе появляется все больше мест для активного досуга горожан. Помогает вводить спортивные объекты опережающими темами в том числе и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства — он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры до 3% годовых", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми футбольными полями появились в Марьине, Москворечье-Сабурове, Хорошевском районе и Куркине. Еще один спортивный объект построили в Тропарево-Никулине.По словам Ликсутова, общая площадь возведенных объектов – более 17,5 тысяч квадратных метров."Благодаря поддержке МФППиП на улице Академика Анохина в рамках Отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом, создана комплексная спортивная инфраструктура общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падел-тенниса, зал для занятий йогой", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что при поддержке фонда в городе будут возведены не менее 14 спорткомплексов.Фонд поддержки промышленности и предпринимательства функционирует с июля 2024 года. Он компенсирует ставку по инвесткредитам, которые идут на строительство спортивных объектов, до 3% годовых. Так, предприниматели могут привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет.Для получения денег по льготной ставке предпринимателям нужно подписать договор на кредит, а после этого обратиться в фонд. Если заявка одобрена, то будет заключен договор финподдержки, чтобы компенсировать часть затрат на оплату процентов. После этого, в зависимости от сроков списания процентов, сумма перечислится на счет, открытый под меру поддержки в банке, где составляли документ.
https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023833799.html
https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , спорт
Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Спорт
Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы
Ликсутов: при поддержке столицы в Москве появилось пять новых спорткомплексов
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Пять новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2025 года благодаря столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе появляется все больше мест для активного досуга горожан. Помогает вводить спортивные объекты опережающими темами в том числе и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства — он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры до 3% годовых", – подчеркнул Ликсутов
, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми футбольными полями появились в Марьине, Москворечье-Сабурове, Хорошевском районе и Куркине. Еще один спортивный объект построили в Тропарево-Никулине.
По словам Ликсутова, общая площадь возведенных объектов – более 17,5 тысяч квадратных метров.
"Благодаря поддержке МФППиП на улице Академика Анохина в рамках Отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом
, создана комплексная спортивная инфраструктура общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падел-тенниса, зал для занятий йогой", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Он отметил, что при поддержке фонда в городе будут возведены не менее 14 спорткомплексов.
Фонд поддержки промышленности и предпринимательства функционирует с июля 2024 года. Он компенсирует ставку по инвесткредитам, которые идут на строительство спортивных объектов, до 3% годовых. Так, предприниматели могут привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет.
Для получения денег по льготной ставке предпринимателям нужно подписать договор на кредит, а после этого обратиться в фонд. Если заявка одобрена, то будет заключен договор финподдержки, чтобы компенсировать часть затрат на оплату процентов. После этого, в зависимости от сроков списания процентов, сумма перечислится на счет, открытый под меру поддержки в банке, где составляли документ.