https://ria.ru/20250628/moskva-2026009619.html

Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы

Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы - РИА Новости, 28.06.2025

Ликсутов: пять спорткомплексов ввели в эксплуатацию при поддержке Москвы

Пять новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2025 года благодаря столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:30:00+03:00

2025-06-28T13:30:00+03:00

2025-06-28T13:55:00+03:00

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

спорт

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Пять новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2025 года благодаря столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе появляется все больше мест для активного досуга горожан. Помогает вводить спортивные объекты опережающими темами в том числе и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства — он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры до 3% годовых", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми футбольными полями появились в Марьине, Москворечье-Сабурове, Хорошевском районе и Куркине. Еще один спортивный объект построили в Тропарево-Никулине.По словам Ликсутова, общая площадь возведенных объектов – более 17,5 тысяч квадратных метров."Благодаря поддержке МФППиП на улице Академика Анохина в рамках Отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом, создана комплексная спортивная инфраструктура общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падел-тенниса, зал для занятий йогой", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что при поддержке фонда в городе будут возведены не менее 14 спорткомплексов.Фонд поддержки промышленности и предпринимательства функционирует с июля 2024 года. Он компенсирует ставку по инвесткредитам, которые идут на строительство спортивных объектов, до 3% годовых. Так, предприниматели могут привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет.Для получения денег по льготной ставке предпринимателям нужно подписать договор на кредит, а после этого обратиться в фонд. Если заявка одобрена, то будет заключен договор финподдержки, чтобы компенсировать часть затрат на оплату процентов. После этого, в зависимости от сроков списания процентов, сумма перечислится на счет, открытый под меру поддержки в банке, где составляли документ.

https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023833799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , спорт