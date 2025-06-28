https://ria.ru/20250628/moskva-2025960278.html
Движение в центре Москвы ограничат на выходных
Движение в центре Москвы ограничат на выходных - РИА Новости, 28.06.2025
Движение в центре Москвы ограничат на выходных
Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:30:00+03:00
2025-06-28T00:30:00+03:00
2025-06-28T00:30:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22209/77/222097739_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cdb554ca1a88c488e3e17172e89dc6aa.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Также в субботу для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15.00 до 19.30 часов. Кроме того, в субботу с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
https://ria.ru/20250627/moskva-2025943194.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22209/77/222097739_19:0:2686:2000_1920x0_80_0_0_2108914169f51f45b28f8a155bb56adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Движение в центре Москвы ограничат на выходных
Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения Всероссийского выпускного