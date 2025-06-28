https://ria.ru/20250628/moskva-2025960278.html

Движение в центре Москвы ограничат на выходных

Движение в центре Москвы ограничат на выходных - РИА Новости, 28.06.2025

Движение в центре Москвы ограничат на выходных

Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:30:00+03:00

2025-06-28T00:30:00+03:00

2025-06-28T00:30:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Также в субботу для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15.00 до 19.30 часов. Кроме того, в субботу с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва