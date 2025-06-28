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Движение в центре Москвы ограничат на выходных - РИА Новости, 28.06.2025
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Движение в центре Москвы ограничат на выходных
Движение в центре Москвы ограничат на выходных - РИА Новости, 28.06.2025
Движение в центре Москвы ограничат на выходных
Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. РИА Новости, 28.06.2025
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Также в субботу для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15.00 до 19.30 часов. Кроме того, в субботу с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
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Движение в центре Москвы ограничат на выходных

Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения Всероссийского выпускного

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыпускники московских школ на Красной площади
Выпускники московских школ на Красной площади - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выпускники московских школ на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала.
Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.
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Также в субботу для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15.00 до 19.30 часов.
Кроме того, в субботу с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.
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