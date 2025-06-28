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МВД сообщило о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников - РИА Новости, 28.06.2025
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13:48 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moshenniki-2026012029.html
МВД сообщило о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников
МВД сообщило о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников - РИА Новости, 28.06.2025
МВД сообщило о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников
Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:48:00+03:00
2025-06-28T13:48:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Среди основным схем, которые используют преступники в отношении несовершеннолетних - коды авторизации, продажа или покупка игровых аккаунтов, "ответы" на ЕГЭ, вредоносное ПО и поддельные магазины. В первом случае преступники похищают данные во время звонков и сообщений от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи. "Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе и передачи злоумышленнику кода, имитируется атака на портал "Госуслуги", подключается поддельная техподдержка и сотрудники правоохранительных органов", - добавили в ведомстве. Также преступники нередко используют поддельные сайты, имитирующие страницы онлайн-игр, где за небольшие деньги предлагают игровую валюту, персонажей или предметы. После ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к счету, и подросток теряет все средства. В отдельных случаях для покупки игровых валют детей убеждают передать платежные средства родителей. Мошенники в интернете также предлагают "настоящие" ответы и задания к госэкзаменам. Еще один распространенный случай - когда мошенники отправляют ссылку или файл с вредоносной программой. Зачастую мошенники создают фальшивые магазины брендовой одежды, гаджетов или косметики в мессенджерах. "После предоплаты за товар продавец либо блокирует подростка, либо высылает подделку низкого качества. Деньги при этом не возвращаются, а аккаунты магазинов быстро исчезают", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
МВД сообщило о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников

МВД: число пострадавших от кибермошенников детей и подростков выросло на 25%

© Depositphotos.com / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Depositphotos.com / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Среди основным схем, которые используют преступники в отношении несовершеннолетних - коды авторизации, продажа или покупка игровых аккаунтов, "ответы" на ЕГЭ, вредоносное ПО и поддельные магазины.
В первом случае преступники похищают данные во время звонков и сообщений от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи.
"Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе и передачи злоумышленнику кода, имитируется атака на портал "Госуслуги", подключается поддельная техподдержка и сотрудники правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.
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Также преступники нередко используют поддельные сайты, имитирующие страницы онлайн-игр, где за небольшие деньги предлагают игровую валюту, персонажей или предметы. После ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к счету, и подросток теряет все средства. В отдельных случаях для покупки игровых валют детей убеждают передать платежные средства родителей.
Мошенники в интернете также предлагают "настоящие" ответы и задания к госэкзаменам. Еще один распространенный случай - когда мошенники отправляют ссылку или файл с вредоносной программой.
Зачастую мошенники создают фальшивые магазины брендовой одежды, гаджетов или косметики в мессенджерах.
"После предоплаты за товар продавец либо блокирует подростка, либо высылает подделку низкого качества. Деньги при этом не возвращаются, а аккаунты магазинов быстро исчезают", - заключили в ведомстве.
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