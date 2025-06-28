https://ria.ru/20250628/moshenniki-2026004765.html

В Москве задержали пособника телефонных мошенников

В Москве задержали пособника телефонных мошенников - РИА Новости, 28.06.2025

В Москве задержали пособника телефонных мошенников

Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:34:00+03:00

2025-06-28T12:34:00+03:00

2025-06-28T12:34:00+03:00

происшествия

волоколамск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России. "Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы", - сказали в ведомстве, добавив, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В МВД РФ подчеркнули, что полиция продолжает расследование для установления других участников преступной группы. Накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. Он во всем сознался. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html

волоколамск

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волоколамск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва