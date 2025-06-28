Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пособника телефонных мошенников - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moshenniki-2026004765.html
В Москве задержали пособника телефонных мошенников
В Москве задержали пособника телефонных мошенников - РИА Новости, 28.06.2025
В Москве задержали пособника телефонных мошенников
Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:34:00+03:00
2025-06-28T12:34:00+03:00
происшествия
волоколамск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России. "Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы", - сказали в ведомстве, добавив, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В МВД РФ подчеркнули, что полиция продолжает расследование для установления других участников преступной группы. Накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. Он во всем сознался. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html
волоколамск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волоколамск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Волоколамск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
В Москве задержали пособника телефонных мошенников

МВД задержало пособника обманувших москвичку на 32 млн руб телефонных мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России.
"Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы", - сказали в ведомстве, добавив, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:56501
11 февраля, 13:50
В МВД РФ подчеркнули, что полиция продолжает расследование для установления других участников преступной группы.
Накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. Он во всем сознался.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет".
После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей
26 марта, 02:31
 
ПроисшествияВолоколамскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала