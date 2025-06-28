В Москве задержали пособника телефонных мошенников
МВД задержало пособника обманувших москвичку на 32 млн руб телефонных мошенников
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособник телефонных мошенников, которые обманули москвичку на 32 миллиона рублей, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в МВД России.
"Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы", - сказали в ведомстве, добавив, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
В МВД РФ подчеркнули, что полиция продолжает расследование для установления других участников преступной группы.
Накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. Он во всем сознался.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет".
После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.