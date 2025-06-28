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В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников - РИА Новости, 28.06.2025
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01:11 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moshennichestvo-2025962145.html
В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников
В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:11:00+03:00
2025-06-28T01:11:00+03:00
россия
украина
яна лантратова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Уважаемый Михаил Владимирович, просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности разработки реестра иностранных лиц и организаций, причастных к дистанционному и сетевому мошенничеству", - сказано в письме. Предлагается, чтобы реестр был публичным и имел удобный интерфейс для автоматизированного взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями. В такой реестр, по мнению авторов, могут быть включены сведения о вступивших в законную силу приговорах судов России по статьям, связанным с мошенничеством, об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, об информации, поступающей от Росфинмониторинга и иных уполномоченных органов, подтверждающей противоправную деятельность, а также о наличии взаимосвязей указанных лиц с банковскими счетами, операторами связи, цифровыми платформами и маркетплейсами. "Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета", – сказал Миронов РИА Новости. По его словам, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений, что на 14% больше, чем в 2023 году. "Банки отмечают трехкратный рост обращений по фактам мошенничества. Общий объем хищений приближается к 200 миллиардам рублей, а в первом квартале этого года службам безопасности банков удалось заблокировать 171 тысячу атак на общую сумму 13,5 триллиона рублей", – отметил лидер партии. Лантратова, комментируя предложение, сообщила РИА Новости, что многие преступные группировки базируются за пределами России, особенно активны мошенники с территории Украины, действующие при поддержке иностранных спецслужб. "В декабре ФСБ и МВД пресекли деятельность международной сети, которая ежедневно обзванивала жителей 50 стран, зарабатывая по миллиону долларов в сутки", - добавила депутат. Она подчеркнула, что в настоящее время нет единой системы, которая помогала бы гражданам проверять подозрительные звонки или сайты, и люди остаются один на один с мошенниками. "Такой инструмент поможет не только гражданам, но и банкам, операторам связи в их работе по противодействию мошенникам", - заключила политик.
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025820663.html
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россия, украина, яна лантратова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, общество
Россия, Украина, Яна Лантратова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

СРЗП предложила создать реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа

© Fotolia / Yves Damin Человек разговаривает по телефону
Человек разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Fotolia / Yves Damin
Человек разговаривает по телефону . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Уважаемый Михаил Владимирович, просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности разработки реестра иностранных лиц и организаций, причастных к дистанционному и сетевому мошенничеству", - сказано в письме.
Предлагается, чтобы реестр был публичным и имел удобный интерфейс для автоматизированного взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями. В такой реестр, по мнению авторов, могут быть включены сведения о вступивших в законную силу приговорах судов России по статьям, связанным с мошенничеством, об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, об информации, поступающей от Росфинмониторинга и иных уполномоченных органов, подтверждающей противоправную деятельность, а также о наличии взаимосвязей указанных лиц с банковскими счетами, операторами связи, цифровыми платформами и маркетплейсами.
"Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета", – сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений, что на 14% больше, чем в 2023 году.
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Вчера, 16:36
"Банки отмечают трехкратный рост обращений по фактам мошенничества. Общий объем хищений приближается к 200 миллиардам рублей, а в первом квартале этого года службам безопасности банков удалось заблокировать 171 тысячу атак на общую сумму 13,5 триллиона рублей", – отметил лидер партии.
Лантратова, комментируя предложение, сообщила РИА Новости, что многие преступные группировки базируются за пределами России, особенно активны мошенники с территории Украины, действующие при поддержке иностранных спецслужб. "В декабре ФСБ и МВД пресекли деятельность международной сети, которая ежедневно обзванивала жителей 50 стран, зарабатывая по миллиону долларов в сутки", - добавила депутат.
Она подчеркнула, что в настоящее время нет единой системы, которая помогала бы гражданам проверять подозрительные звонки или сайты, и люди остаются один на один с мошенниками. "Такой инструмент поможет не только гражданам, но и банкам, операторам связи в их работе по противодействию мошенникам", - заключила политик.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Единая Россия Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
24 апреля, 11:36
 
РоссияУкраинаЯна ЛантратоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФОбщество
 
 
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