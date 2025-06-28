https://ria.ru/20250628/mordovija-2026049676.html

В Мордовии стартует проект по борьбе с ожирением при поддержке "Промомеда"

В Мордовии стартует проект по борьбе с ожирением при поддержке "Промомеда" - РИА Новости, 28.06.2025

В Мордовии стартует проект по борьбе с ожирением при поддержке "Промомеда"

Республиканский проект "Начни с себя" стартовал в Мордовии, он направлен на снижение массы тела и профилактику рисков атеросклероз-опосредованных... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:45:00+03:00

2025-06-28T19:45:00+03:00

2025-06-28T19:45:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

промомед

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Республиканский проект "Начни с себя" стартовал в Мордовии, он направлен на снижение массы тела и профилактику рисков атеросклероз-опосредованных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета у пациентов с избыточной массой тела или ожирением, сообщает пресс-служба компании "Промомед". Проект реализуется при поддержке Минздрава России и биофармацевтической компании "Промомед". Мордовия стала пилотным регионом, который будет являться примером для дальнейшего распространения проекта на остальные субъекты Российской Федерации. Участниками республиканского проекта "Начни с себя" станут медицинские работники, имеющие избыточную массу тела или ожирение. "Врачи – ключевые проводники здоровья. Они на собственном примере могут показать, как важно заботиться о себе. Когда медицинские специалисты сами используют инновационные лекарственные средства, которые назначают пациентам, это повышает доверие к их рекомендациям и мотивирует более внимательно относиться к своему здоровью", – отметили в сообщении компании. Проект способствует достижению национальных целей развития, определенных указом президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 – в частности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни в России. В церемонии запуска проекта участвовали директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России" (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина, глава Мордовии Артем Здунов, председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый, проректор по инновационной деятельности в сфере биотехнологии и медицины МГУ имени Н.П. Огарева Лариса Балыкова и глава республиканского Минздрава Олег Маркин. "Главная цель моего визита в горячо любимую Мордовию – усиление мер по профилактике хронических неифекционных заболеваний. Особое внимание – борьбе с ожирением: это растущая угроза, и у нас есть конкретные планы по ее выявлению, контролю и лечению. В Мордовии мы создаем профилактический континуум – от здоровьесберегающей среды до выявления и контроля факторов риска и борьбы с основными угрозами, прежде всего с ожирением", – отметила Драпкина, ее слова приводит пресс-служба компании. По инициативе Драпкиной ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России провело эпидемиологическое исследование ЭССЭ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Оно подтвердило, что ожирение – важнейший фактор риска сердечно-сосудистых катастроф и уменьшения продолжительности жизни. Потери от болезней, связанных с наличием ожирения, для нашего государства составляют 4% от ВВП, то есть более 7 триллионов рублей. "Сейчас мы все боремся за то, чтобы люди жили дольше, были здоровыми, чтобы рожали больше детей. Человек – основное наше богатство! Название программы очень хорошее – “Начни с себя”. Любая профилактика и диспансеризация дает возможность поправить здоровье, улучшить качество жизни. На это направлен еще один пилотный проект, к которому подключается Мордовия – по созданию в республике Центра активного долголетия", – отметил Здунов. Компания "Промомед" борется за здоровье пациентов с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Она активно сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России по запуску целого ряда программ и исследований для увеличения продолжительности жизни людей. В рамках визита в Мордовию Драпкина также посетила завод "Биохимик" группы "Промомед", где лично увидела, как организовано производство препаратов компании. Также гостья побывала в Федеральном центре развития биотехнологий и медицины, открытом на базе МГУ им. Н.П. Огарева при поддержке "Промомеда". Задача центра – локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов в России, в том числе для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. "Выступить партнером республиканской программы “Начни с себя” – большая честь для ПАО “Промомед”. Ключевой эффект программы – здоровое долголетие нашего общества и снижение экономического бремени, которое заключается в смещении фокуса с дорогостоящего “тушения пожаров” на их предотвращение. Каждый предотвращенный инсульт, инфаркт или случай диабета – это спасенная жизнь и сэкономленные миллионы бюджетных средств на лечение и реабилитацию. Программа “Начни с себя” – это инвестиция в здоровое будущее, в здоровое долголетие граждан Республики Мордовия", – отметил Белый.

https://ria.ru/20250411/falkov-2010813396.html

https://ria.ru/20250621/mordovija-2024530513.html

https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html

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россия, артем здунов, промомед