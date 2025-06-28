https://ria.ru/20250628/moldaviya-2026050297.html

Посол в Молдавии призвал к пересмотру решения о закрытии "Русского дома"

Посол в Молдавии призвал к пересмотру решения о закрытии "Русского дома" - РИА Новости, 28.06.2025

Посол в Молдавии призвал к пересмотру решения о закрытии "Русского дома"

Посол России в Молдавии Олег Озеров надеется, что решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет пересмотрено для сохранения... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:54:00+03:00

2025-06-28T19:54:00+03:00

2025-06-28T19:54:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

олег озеров

рцнк

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров надеется, что решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет пересмотрено для сохранения культурного диалога между странами. Министр культуры Молдавии, кинорежиссер Сергей Продан, получивший образование в России, 17 июня обвинил Российский центр науки и культуры (РЦНК или "Русский дом") в Кишиневе в том, что тот - якобы один из инструментов гибридной войны, утверждая, что центр "уводит от курса на евроинтеграцию", который страна взяла с приходом к власти проевропейского президента Майи Санду. "Закрытие Российского центра науки и культуры в Молдове — шаг, противоречащий заявлениям о поддержке русской культуры. Если эта культура действительно ценится как часть мирового наследия, логично было бы содействовать работе Центра. Надеемся, что это решение будет пересмотрено ради сохранения культурного диалога между Россией и Молдовой", - заявил посол в комментарии телеканалу Canal 5. По его словам, центр занимается культурным обменом, поддержкой студентов, организацией концертов, выставок и презентаций. Его работа способствует укреплению связей между народами и не представляет угрозы безопасности. "В Молдове действуют культурные учреждения других стран, и их никто не ограничивает. Только РЦНК оказался под давлением — при том, что ему не предъявлялось никаких обвинений в нарушении закона", - добавил дипломат. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250626/zhiteli-2025507726.html

https://ria.ru/20250625/zaderzhanie-2025353519.html

россия

молдавия

кишинев

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россия, молдавия, кишинев, олег озеров, рцнк