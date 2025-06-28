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Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР - РИА Новости, 28.06.2025
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14:02 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moldaviya-2026012997.html
Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР
Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР - РИА Новости, 28.06.2025
Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР
Власти Молдавии сокращают население страны как румынские оккупанты, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:02:00+03:00
2025-06-28T14:02:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Власти Молдавии сокращают население страны как румынские оккупанты, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Нынешние власти Молдовы идут путём румынских оккупантов 20-30-х годов прошлого столетия, своей политикой сокращая население страны. По недавно опубликованным данным, население Молдовы сегодня, 34 года спустя после обретения независимости, находится на уровне 1950 года. Хотя никакой войны и иностранной оккупации нет", - сказал Сафонов. Депутат ПМР напомнил, что ровно 85 лет назад - 28 июня 1940 года Молдавию начали освобождать от румынской оккупации. По его словам, людей здравого смысла на берегах Днестра всё равно большинство и эта дата является великим воссоединением, когда "Бессарабия вернулась в родную гавань". "Для нас же самое важное в том, что 85 лет назад справедливость восторжествовала, а разбой, учинённый Румынией, был наказан. Это урок для тех, кто сегодня лелеет мечты о третьей румынской оккупации под шутовской маской "вступления Молдовы в ЕС через Румынию", - отметил Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание на то, что 26 июня 1940 года СССР предъявил ультиматум Румынии о передаче Бессарабии и Буковины под угрозой применения военной силы. По его словам, уже 28 июня 1940 года король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советского правительства и утвердил присоединение Бессарабии и северной части Буковины к СССР. "Оккупанты сломались. Драться лицом к лицу и отстаивать свои интересы в честном бою оказалось вовсе не тем, что грабить чужую территорию. Колонны румынских войск потянулись к переправам через Прут, а по пятам шли советские части, порой разоружая отстающих оккупантов. Но были и стычки, случались воздушные бои. В целом же возвращение Бессарабии – это пример блистательной победы, одержанной без войны", - добавил Сафонов. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html
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в мире, румыния, кишинев, молдавия, евросоюз
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Евросоюз
Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР

Депутат ПМР Сафонов: Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Власти Молдавии сокращают население страны как румынские оккупанты, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Нынешние власти Молдовы идут путём румынских оккупантов 20-30-х годов прошлого столетия, своей политикой сокращая население страны. По недавно опубликованным данным, население Молдовы сегодня, 34 года спустя после обретения независимости, находится на уровне 1950 года. Хотя никакой войны и иностранной оккупации нет", - сказал Сафонов.
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Депутат ПМР напомнил, что ровно 85 лет назад - 28 июня 1940 года Молдавию начали освобождать от румынской оккупации. По его словам, людей здравого смысла на берегах Днестра всё равно большинство и эта дата является великим воссоединением, когда "Бессарабия вернулась в родную гавань".
"Для нас же самое важное в том, что 85 лет назад справедливость восторжествовала, а разбой, учинённый Румынией, был наказан. Это урок для тех, кто сегодня лелеет мечты о третьей румынской оккупации под шутовской маской "вступления Молдовы в ЕС через Румынию", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что 26 июня 1940 года СССР предъявил ультиматум Румынии о передаче Бессарабии и Буковины под угрозой применения военной силы. По его словам, уже 28 июня 1940 года король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советского правительства и утвердил присоединение Бессарабии и северной части Буковины к СССР.
"Оккупанты сломались. Драться лицом к лицу и отстаивать свои интересы в честном бою оказалось вовсе не тем, что грабить чужую территорию. Колонны румынских войск потянулись к переправам через Прут, а по пятам шли советские части, порой разоружая отстающих оккупантов. Но были и стычки, случались воздушные бои. В целом же возвращение Бессарабии – это пример блистательной победы, одержанной без войны", - добавил Сафонов.
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В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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