https://ria.ru/20250628/moldaviya-2025997313.html

Экс-президент Молдавии сравнил продажу порта Джурджулешты с изменой родине

Экс-президент Молдавии сравнил продажу порта Джурджулешты с изменой родине - РИА Новости, 28.06.2025

Экс-президент Молдавии сравнил продажу порта Джурджулешты с изменой родине

Сделка о продаже порта Джурджулешты не только противоречит интересам Молдавии, но и позволяет расширить влияние НАТО в регионе, считает экс-президент, лидер... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:11:00+03:00

2025-06-28T11:11:00+03:00

2025-06-28T11:12:00+03:00

молдавия

дунай (река)

черное море

владимир воронин

майя санду

нато

европейский банк реконструкции и развития

в мире

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Сделка о продаже порта Джурджулешты не только противоречит интересам Молдавии, но и позволяет расширить влияние НАТО в регионе, считает экс-президент, лидер Компартии Владимир Воронин. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. "Продажа Джурджулештского порта приравнивается к измене родине. У этой темной сделки есть и безусловный военно-политический смысл: бесконтрольное перемещение боевых грузов, а возможно, и живой силы вполне вписывается в логику натовской политики в регионе. Реализация этой политики при помощи нынешних кишиневских властей в состоянии превратить Молдавию в живую мишень. Это очень и очень опасно", - заявил Воронин журналистам. По его словам, власти Молдавии, готовясь к запланированным на сентябрь парламентским выборам, "суетливо распродают все, что можно продать перед тем, как пуститься в бега". "Мы построили этот важнейший инфраструктурный объект с огромным политическим значением. Теперь оказывается, что вся эта огромная работа была проделана лишь для того, чтобы кучка временщиков и государственных преступников-дилетантов безвольно уступила Джурджулештский порт черт знает кому", – утверждает Воронин. Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

молдавия

дунай (река)

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, дунай (река), черное море, владимир воронин, майя санду, нато, европейский банк реконструкции и развития, в мире