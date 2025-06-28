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В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат - РИА Новости, 28.06.2025
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09:06 28.06.2025 (обновлено: 09:31 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/moldavija-2025984585.html
В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат
В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат - РИА Новости, 28.06.2025
В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат
Власти Молдавии создали особый реестр оппозиционеров, которых надо задерживать в аэропорту, заявил депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:06:00+03:00
2025-06-28T09:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 июн — РИА Новости. Власти Молдавии создали особый реестр оппозиционеров, которых надо задерживать в аэропорту, заявил депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. "После мартовского заседания Высшего совета безопасности несколько депутатов, в том числе и я, были включены в так называемый "специальный реестр". С тех пор при каждом нашем пересечении границы в системе появляются "сигналы", которые автоматически запускают проверку второго уровня. Это означает дополнительный досмотр, даже если багаж уже прошел через сканеры", — сказал он. По его словам, оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о своем статусе, но их депутатскую неприкосновенность игнорируют. Депутат отметил, что последний раз его более полутора часов продержали в аэропорту без объяснений."Какова цель такой практики? Есть ли какие-либо обвинения? Есть ли юридическое обоснование или это просто новый инструмент психологического давления, предназначенный для запугивания? Когда жестокое обращение становится нормой, молчание превращается в соучастие. Сегодня это произошло со мной, а завтра это может коснуться кого-то другого", — добавил Боля.В конце прошлой недели представителей оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева после поездки на Петербургский международный экономический форум.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, россия, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул, Россия, Sputnik Молдова
В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат

Боля: в Молдавии есть реестр лиц, которых автоматически задерживают в аэропорту

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди с флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе
Люди с флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди с флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн — РИА Новости. Власти Молдавии создали особый реестр оппозиционеров, которых надо задерживать в аэропорту, заявил депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля.
"После мартовского заседания Высшего совета безопасности несколько депутатов, в том числе и я, были включены в так называемый "специальный реестр". С тех пор при каждом нашем пересечении границы в системе появляются "сигналы", которые автоматически запускают проверку второго уровня. Это означает дополнительный досмотр, даже если багаж уже прошел через сканеры", — сказал он.
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По его словам, оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о своем статусе, но их депутатскую неприкосновенность игнорируют. Депутат отметил, что последний раз его более полутора часов продержали в аэропорту без объяснений.
"Какова цель такой практики? Есть ли какие-либо обвинения? Есть ли юридическое обоснование или это просто новый инструмент психологического давления, предназначенный для запугивания? Когда жестокое обращение становится нормой, молчание превращается в соучастие. Сегодня это произошло со мной, а завтра это может коснуться кого-то другого", — добавил Боля.
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В конце прошлой недели представителей оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева после поездки на Петербургский международный экономический форум.

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Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляЕвгения ГуцулРоссияSputnik Молдова
 
 
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