https://ria.ru/20250628/lyubimova--2025993134.html

Любимова поздравила россиян с Днем молодежи

Любимова поздравила россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025

Любимова поздравила россиян с Днем молодежи

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:25:00+03:00

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ольга любимова

россия

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание. День молодежи отмечается в России в субботу. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем молодежи! Обучению подрастающего поколения в России уделяется особое внимание", - написала она в своем Telegram-канале. Глава ведомства напомнила, что в регионах открываются школы креативных индустрий, в которых дети с малых лет постигают азы творческих профессий. Любимова подчеркнула, что российские вузы и училища готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать богатое культурное наследие страны. "Этот яркий праздник наполнен весельем и летним теплом. Миллионы невероятно талантливых ребят совсем скоро начнут делать свои первые шаги во взрослую жизнь, двигаться навстречу грядущим свершениям. А мы с радостью поддержим их начинания", - добавила она. В конце Любимова пожелала молодым людям вдохновения и неиссякаемой энергии, а также веры в себя и свой успех.

https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019340523.html

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ольга любимова, россия, общество