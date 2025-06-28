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Любимова поздравила россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
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10:25 28.06.2025 (обновлено: 10:27 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/lyubimova--2025993134.html
Любимова поздравила россиян с Днем молодежи
Любимова поздравила россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
Любимова поздравила россиян с Днем молодежи
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:25:00+03:00
2025-06-28T10:27:00+03:00
ольга любимова
россия
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание. День молодежи отмечается в России в субботу. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем молодежи! Обучению подрастающего поколения в России уделяется особое внимание", - написала она в своем Telegram-канале. Глава ведомства напомнила, что в регионах открываются школы креативных индустрий, в которых дети с малых лет постигают азы творческих профессий. Любимова подчеркнула, что российские вузы и училища готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать богатое культурное наследие страны. "Этот яркий праздник наполнен весельем и летним теплом. Миллионы невероятно талантливых ребят совсем скоро начнут делать свои первые шаги во взрослую жизнь, двигаться навстречу грядущим свершениям. А мы с радостью поддержим их начинания", - добавила она. В конце Любимова пожелала молодым людям вдохновения и неиссякаемой энергии, а также веры в себя и свой успех.
https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html
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ольга любимова, россия, общество
Ольга Любимова, Россия, Общество
Любимова поздравила россиян с Днем молодежи

Министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем молодежи

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание.
День молодежи отмечается в России в субботу.
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"Дорогие друзья, поздравляю с Днем молодежи! Обучению подрастающего поколения в России уделяется особое внимание", - написала она в своем Telegram-канале.
Глава ведомства напомнила, что в регионах открываются школы креативных индустрий, в которых дети с малых лет постигают азы творческих профессий. Любимова подчеркнула, что российские вузы и училища готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать богатое культурное наследие страны.
"Этот яркий праздник наполнен весельем и летним теплом. Миллионы невероятно талантливых ребят совсем скоро начнут делать свои первые шаги во взрослую жизнь, двигаться навстречу грядущим свершениям. А мы с радостью поддержим их начинания", - добавила она.
В конце Любимова пожелала молодым людям вдохновения и неиссякаемой энергии, а также веры в себя и свой успех.
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