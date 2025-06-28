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Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 28.06.2025
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20:32 28.06.2025 (обновлено: 20:51 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/lavrov-2026052892.html
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 28.06.2025
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:32:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов. Серьезное внимание в рамках встреч с киргизскими партнерами будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизировать регион извне. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей. На заседании СМИД ОДКБ министры обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2025 года.
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Лавров прибыл в Киргизию
Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов. 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, киргизия, центральная азия, сергей лавров, садыр жапаров, одкб, в мире
Россия, Киргизия, Центральная Азия, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, ОДКБ, В мире
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ

Лавров прибыл в Киргизию, где встретится с президентом страны и главой МИД

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ЧОЛПОН-АТА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов.
Серьезное внимание в рамках встреч с киргизскими партнерами будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизировать регион извне.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей.
На заседании СМИД ОДКБ министры обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2025 года.
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РоссияКиргизияЦентральная АзияСергей ЛавровСадыр ЖапаровОДКБВ мире
 
 
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