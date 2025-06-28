https://ria.ru/20250628/lavrov-2026052892.html
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 28.06.2025
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:32:00+03:00
2025-06-28T20:32:00+03:00
2025-06-28T20:51:00+03:00
россия
киргизия
центральная азия
сергей лавров
садыр жапаров
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026053803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54259cdad374afeed2cda35e52afa3ce.jpg
ЧОЛПОН-АТА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов. Серьезное внимание в рамках встреч с киргизскими партнерами будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизировать регион извне. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей. На заседании СМИД ОДКБ министры обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2025 года.
https://ria.ru/20250610/putin-2022132308.html
россия
киргизия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026053803_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_116cbcbe85613ea5d47d64a451d03e1f.jpg
Лавров прибыл в Киргизию
Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов.
🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-06-28T20:32
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, центральная азия, сергей лавров, садыр жапаров, одкб, в мире
Россия, Киргизия, Центральная Азия, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, ОДКБ, В мире
Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ
Лавров прибыл в Киргизию, где встретится с президентом страны и главой МИД