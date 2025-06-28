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"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 28.06.2025 (обновлено: 16:54 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/koshkovich-2025996672.html
"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС
"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС - РИА Новости, 28.06.2025
"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС
Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Вступление... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:06:00+03:00
2025-06-28T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
венгрия
словакия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности", — говорится в публикации. Кошкович добавил, что лишь Венгрия вместе со Словакией противостоят вступлению Украины в ЕС. Накануне Зеленский написал, что даже во время конфликта Киев принимает и реализует решения, которые "приближают к вступлению в ЕС". В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страну нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и численность населения, а это необходимо для расчета доли финансовых взносов страны в общий бюджет. Он добавил, что сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
https://ria.ru/20250628/bouz-2025981284.html
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html
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в мире, украина, евросоюз, венгрия, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия, Словакия
"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС

Кошкович: вступление Украины в ЕС будет катастрофой

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

"Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности", — говорится в публикации.
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Кошкович добавил, что лишь Венгрия вместе со Словакией противостоят вступлению Украины в ЕС.

Накануне Зеленский написал, что даже во время конфликта Киев принимает и реализует решения, которые "приближают к вступлению в ЕС".

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страну нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и численность населения, а это необходимо для расчета доли финансовых взносов страны в общий бюджет. Он добавил, что сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВенгрияСловакия
 
 
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