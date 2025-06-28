https://ria.ru/20250628/koshkovich-2025996672.html

"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС

"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС - РИА Новости, 28.06.2025

"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС

Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Вступление... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:06:00+03:00

2025-06-28T11:06:00+03:00

2025-06-28T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности", — говорится в публикации. Кошкович добавил, что лишь Венгрия вместе со Словакией противостоят вступлению Украины в ЕС. Накануне Зеленский написал, что даже во время конфликта Киев принимает и реализует решения, которые "приближают к вступлению в ЕС". В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страну нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и численность населения, а это необходимо для расчета доли финансовых взносов страны в общий бюджет. Он добавил, что сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.

https://ria.ru/20250628/bouz-2025981284.html

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html

украина

венгрия

словакия

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в мире, украина, евросоюз, венгрия, словакия