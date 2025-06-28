"Абсолютная катастрофа". На Западе отреагировали на слова Зеленского о ЕС
Кошкович: вступление Украины в ЕС будет катастрофой
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу не несет ничего хорошего, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности", — говорится в публикации.
"Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности", — говорится в публикации.
Кошкович добавил, что лишь Венгрия вместе со Словакией противостоят вступлению Украины в ЕС.
Накануне Зеленский написал, что даже во время конфликта Киев принимает и реализует решения, которые "приближают к вступлению в ЕС".
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страну нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и численность населения, а это необходимо для расчета доли финансовых взносов страны в общий бюджет. Он добавил, что сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
Накануне Зеленский написал, что даже во время конфликта Киев принимает и реализует решения, которые "приближают к вступлению в ЕС".
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страну нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и численность населения, а это необходимо для расчета доли финансовых взносов страны в общий бюджет. Он добавил, что сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.