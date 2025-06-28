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Петербургского депутата отправили под стражу по делу о взятке в Колпино

Петербургского депутата отправили под стражу по делу о взятке в Колпино - РИА Новости, 28.06.2025

Петербургского депутата отправили под стражу по делу о взятке в Колпино

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата городского законодательного собрания Олега Милюту по обвинению в получении взятки вместе с РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T18:33:00+03:00

2025-06-28T18:33:00+03:00

2025-06-28T18:47:00+03:00

колпино

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата городского законодательного собрания Олега Милюту по обвинению в получении взятки вместе с чиновниками Колпино, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата законодательного собрания г. Санкт-Петербурга Олега Милюты, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Милюта арестован до 25 августа. По данным следствия, он брал взятки вместе с чиновниками Колпинского района Петербурга и города Колпино.В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину. В пятницу суд отправил Логвиненко под домашний арест, а Кохно – под стражу.Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Милюта. Парламентария задержали, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.В пятницу Милюте предъявили обвинение. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html

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