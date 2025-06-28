https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html

В Госдуме рассказали об опасности VPN-сервисов

В Госдуме рассказали об опасности VPN-сервисов - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме рассказали об опасности VPN-сервисов

VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в сети, не защищают от фишинга или вирусов, при этом малоизвестные VPN-сервисы сами могут собирать и продавать... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:21:00+03:00

2025-06-28T02:21:00+03:00

2025-06-28T02:21:00+03:00

общество

технологии

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в сети, не защищают от фишинга или вирусов, при этом малоизвестные VPN-сервисы сами могут собирать и продавать данные о действиях пользователей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Спрос на VPN-сервисы в России пока сохраняется. Но вместе с популярностью растёт и количество заблуждений. Многие пользователи уверены, что VPN обеспечивает полную анонимность, скрывает всю активность и надёжно защищает от любых угроз. На практике это не так", - сказал он. Депутат объяснил, что VPN действительно шифрует трафик, но он не делает пользователя "невидимым". "Сайты, на которые вы заходите, всё равно могут отслеживать вас с помощью куки, отпечатков браузера, авторизации в сервисах. Во-вторых, бесплатные или малоизвестные VPN-сервисы сами могут собирать и продавать данные о ваших действиях — таких случаев за последние годы зафиксировано немало", - отметил парламентарий. По словам Немкина, VPN не защищает от фишинга, вирусов, вредоносных расширений или "троянов", которые попадают на устройство через сторонние источники. "От них защитит только грамотное поведение и хорошая кибергигиена. А при использовании небезопасных паролей, открытых Wi-Fi или автозаполнения личных данных — VPN уже не поможет. VPN — это всего лишь инструмент маскировки IP-адреса и шифрования канала. Он не отменяет всех других слоёв цифрового следа, которые мы оставляем: авторизация в сервисах, цифровые отпечатки устройства, история входов", - считает Немкин. По мнению депутата, часто пользователи путают VPN с полной анонимизацией — и совершают критические ошибки: входят в свои аккаунты через общедоступные VPN-сервисы, хранят пароли в браузере, не очищают cookie-файлы - всё это нивелирует эффект от шифрования трафика. "Также стоит помнить, что большинство VPN-компаний — это бизнесы, а не благотворительные организации. Если вы не платите за продукт — скорее всего, вы сами и есть продукт. Были случаи, когда VPN-сервисы фиксировали пользовательскую активность, логировали обращения к сайтам и даже передавали их третьим лицам, включая рекламные агентства", - предупредил Немкин. Депутат отметил, что использовать стоит только корпоративные VPN с прозрачной политикой хранения данных, которые работают в соответствии с российским законодательством. Но, по словам депутата, даже с ними нельзя забывать об основных принципах безопасности - не кликать по подозрительным ссылкам, обновлять ПО, не скачивать файлы из неизвестных источников. "Кроме того, VPN не защищает от социальной инженерии. То есть вас могут так же обмануть по телефону или в мессенджере, вы можете ввести свои данные на поддельном сайте — и никакой VPN не спасёт. Поэтому важнее, чем просто техническое средство, — цифровая осознанность и критичность мышления. VPN — это инструмент, а не броня. Он полезен, когда используется грамотно и как часть более широкой стратегии кибербезопасности", - заключил он.

https://ria.ru/20241226/gosduma-1991466778.html

https://ria.ru/20250204/vpn-1997225589.html

https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф