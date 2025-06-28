https://ria.ru/20250628/khusity-2025999809.html

Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля

Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля - РИА Новости, 28.06.2025

Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:47:00+03:00

2025-06-28T11:47:00+03:00

2025-06-28T11:57:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе Беэр-Шева на юге страны, несмотря на перемирие Израиля с Ираном."Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты "Зульфикар", успешно достигнув своей цели", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил."Мы продолжим наши операции по поддержке братского палестинского народа, пока агрессия против него не прекратится и блокада Газы не будет снята", - добавил он.Хуситов обвиняют, что они пользуются поддержкой Ирана.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, йемен, иран, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте