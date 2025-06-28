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Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля - РИА Новости, 28.06.2025
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11:47 28.06.2025 (обновлено: 11:57 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/khusity-2025999809.html
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля - РИА Новости, 28.06.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:47:00+03:00
2025-06-28T11:57:00+03:00
в мире
израиль
йемен
иран
ансар алла
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе Беэр-Шева на юге страны, несмотря на перемирие Израиля с Ираном."Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты "Зульфикар", успешно достигнув своей цели", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил."Мы продолжим наши операции по поддержке братского палестинского народа, пока агрессия против него не прекратится и блокада Газы не будет снята", - добавил он.Хуситов обвиняют, что они пользуются поддержкой Ирана.
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в мире, израиль, йемен, иран, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Ансар Алла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля

Военный представитель хуситов Сариа заявил о ракетной атаке по городу Беэр-Шева

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе Беэр-Шева на юге страны, несмотря на перемирие Израиля с Ираном.
"Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты "Зульфикар", успешно достигнув своей цели", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил.
"Мы продолжим наши операции по поддержке братского палестинского народа, пока агрессия против него не прекратится и блокада Газы не будет снята", - добавил он.
Хуситов обвиняют, что они пользуются поддержкой Ирана.
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В миреИзраильЙеменИранАнсар АллаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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