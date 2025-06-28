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Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля - РИА Новости, 28.06.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:47:00+03:00
2025-06-28T11:47:00+03:00
2025-06-28T11:57:00+03:00
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ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по Израилю, запуске ракеты по цели в городе Беэр-Шева на юге страны, несмотря на перемирие Израиля с Ираном."Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты "Зульфикар", успешно достигнув своей цели", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил."Мы продолжим наши операции по поддержке братского палестинского народа, пока агрессия против него не прекратится и блокада Газы не будет снята", - добавил он.Хуситов обвиняют, что они пользуются поддержкой Ирана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, иран, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Ансар Алла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по югу Израиля
Военный представитель хуситов Сариа заявил о ракетной атаке по городу Беэр-Шева