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Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ - РИА Новости, 28.06.2025
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Религия
 
12:28 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/katolikos-2026003807.html
Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ
Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ - РИА Новости, 28.06.2025
Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикоса Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арама I с 30-летием интронизации,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:28:00+03:00
2025-06-28T12:28:00+03:00
религия
армения
ливан
сирия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
никол пашинян
самвел карапетян
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикоса Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арама I с 30-летием интронизации, отметив его стремление к укреплению связей с Русской православной церковью (РПЦ). "Ваше служение отмечено ревностными трудами на благо Армянской апостольской церкви и армянского народа. За долгие годы предстоятельства, а также работы в межхристианских организациях вы снискали глубокое уважение среди религиозных лидеров и любовь многих людей… Ценю ваше последовательное стремление к укреплению дружественных связей с Русской православной церковью и дорожу нашими личными добрыми отношениями", – говорится в патриаршем поздравлении, опубликованном сайтом РПЦ. За три десятилетия, отметил патриарх, Арам I вместе с паствой в Ливане, Сирии и других странах прошел через многие испытания. Католикос Арам I накануне осудил действия армянских силовиков в первопрестольном Эчмиадзине и призвал с уважением относиться к святыням, передало ранее агентство Sputnik-Армения. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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армения, ливан, сирия, патриарх кирилл (владимир гундяев), никол пашинян, самвел карапетян, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Религия, Армения, Ливан, Сирия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Русская православная церковь, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ

Патриарх Кирилл отметил желание католикоса Киликии Арама I укреплять связи с РПЦ

© РИА Новости / PanARMENIAN Photo | Перейти в медиабанкКатоликос Великого Дома Киликийского Арам I
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / PanARMENIAN Photo
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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикоса Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арама I с 30-летием интронизации, отметив его стремление к укреплению связей с Русской православной церковью (РПЦ).
«
"Ваше служение отмечено ревностными трудами на благо Армянской апостольской церкви и армянского народа. За долгие годы предстоятельства, а также работы в межхристианских организациях вы снискали глубокое уважение среди религиозных лидеров и любовь многих людей… Ценю ваше последовательное стремление к укреплению дружественных связей с Русской православной церковью и дорожу нашими личными добрыми отношениями", – говорится в патриаршем поздравлении, опубликованном сайтом РПЦ.
За три десятилетия, отметил патриарх, Арам I вместе с паствой в Ливане, Сирии и других странах прошел через многие испытания.
Католикос Арам I накануне осудил действия армянских силовиков в первопрестольном Эчмиадзине и призвал с уважением относиться к святыням, передало ранее агентство Sputnik-Армения.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
Вчера, 08:00
 
РелигияАрменияЛиванСирияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Никол ПашинянСамвел КарапетянРусская православная церковьАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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