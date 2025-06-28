https://ria.ru/20250628/katolikos-2026003807.html

Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ

Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ - РИА Новости, 28.06.2025

Патриарх Кирилл отметил стремление католикоса Киликии укреплять связи с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикоса Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арама I с 30-летием интронизации,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:28:00+03:00

2025-06-28T12:28:00+03:00

2025-06-28T12:28:00+03:00

религия

армения

ливан

сирия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

никол пашинян

самвел карапетян

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикоса Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арама I с 30-летием интронизации, отметив его стремление к укреплению связей с Русской православной церковью (РПЦ). "Ваше служение отмечено ревностными трудами на благо Армянской апостольской церкви и армянского народа. За долгие годы предстоятельства, а также работы в межхристианских организациях вы снискали глубокое уважение среди религиозных лидеров и любовь многих людей… Ценю ваше последовательное стремление к укреплению дружественных связей с Русской православной церковью и дорожу нашими личными добрыми отношениями", – говорится в патриаршем поздравлении, опубликованном сайтом РПЦ. За три десятилетия, отметил патриарх, Арам I вместе с паствой в Ливане, Сирии и других странах прошел через многие испытания. Католикос Арам I накануне осудил действия армянских силовиков в первопрестольном Эчмиадзине и призвал с уважением относиться к святыням, передало ранее агентство Sputnik-Армения. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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