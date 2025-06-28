https://ria.ru/20250628/japonija-2025967918.html

В Японии нашли тело 50-летней россиянки

В Японии нашли тело 50-летней россиянки - РИА Новости, 28.06.2025

В Японии нашли тело 50-летней россиянки

Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:31:00+03:00

2025-06-28T03:31:00+03:00

2025-06-28T04:51:00+03:00

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ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo.В полицию поступило сообщение об обнаружении жительницы многоквартирного дома в крови. Ей оказалась гражданка России Елена Ито. У нее были следы побоев на лице и кровоподтеки. Силовики допускают, что женщину могли убить.В квартире на восьмом этаже она проживала одна. В полицию через друзей обратился муж погибшей, также гражданин России, который пришел к супруге после того, как не мог с ней связаться несколько дней.В комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.Полиция ведет расследование. Как рассказали РИА Новости в генконсульстве России, дипмиссия находится с ней в контакте.

https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, осака (город), япония, в мире