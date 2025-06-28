https://ria.ru/20250628/japonija-2025967918.html
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
В Японии нашли тело 50-летней россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:31:00+03:00
2025-06-28T03:31:00+03:00
2025-06-28T04:51:00+03:00
россия
осака (город)
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:241:684:625_1920x0_80_0_0_6f7cd9c3c043ff5e6b572d605dcc4890.jpg
ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo.В полицию поступило сообщение об обнаружении жительницы многоквартирного дома в крови. Ей оказалась гражданка России Елена Ито. У нее были следы побоев на лице и кровоподтеки. Силовики допускают, что женщину могли убить.В квартире на восьмом этаже она проживала одна. В полицию через друзей обратился муж погибшей, также гражданин России, который пришел к супруге после того, как не мог с ней связаться несколько дней.В комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.Полиция ведет расследование. Как рассказали РИА Новости в генконсульстве России, дипмиссия находится с ней в контакте.
https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
россия
осака (город)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:177:684:689_1920x0_80_0_0_13d3ddb56d34494a406312a8a968ae69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, осака (город), япония, в мире
Россия, Осака (город), Япония, В мире
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
Полиция японской префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку