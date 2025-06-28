Рейтинг@Mail.ru
В Японии нашли тело 50-летней россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 28.06.2025 (обновлено: 04:51 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/japonija-2025967918.html
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
В Японии нашли тело 50-летней россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:31:00+03:00
2025-06-28T04:51:00+03:00
россия
осака (город)
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:241:684:625_1920x0_80_0_0_6f7cd9c3c043ff5e6b572d605dcc4890.jpg
ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo.В полицию поступило сообщение об обнаружении жительницы многоквартирного дома в крови. Ей оказалась гражданка России Елена Ито. У нее были следы побоев на лице и кровоподтеки. Силовики допускают, что женщину могли убить.В квартире на восьмом этаже она проживала одна. В полицию через друзей обратился муж погибшей, также гражданин России, который пришел к супруге после того, как не мог с ней связаться несколько дней.В комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.Полиция ведет расследование. Как рассказали РИА Новости в генконсульстве России, дипмиссия находится с ней в контакте.
https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
россия
осака (город)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:177:684:689_1920x0_80_0_0_13d3ddb56d34494a406312a8a968ae69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, осака (город), япония, в мире
Россия, Осака (город), Япония, В мире
В Японии нашли тело 50-летней россиянки

Полиция японской префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Полиция префектуры Осака обнаружила мертвой 50-летнюю россиянку, передает агентство Kyodo.
В полицию поступило сообщение об обнаружении жительницы многоквартирного дома в крови. Ей оказалась гражданка России Елена Ито. У нее были следы побоев на лице и кровоподтеки. Силовики допускают, что женщину могли убить.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В турецком отеле умерла туристка из России
30 октября 2024, 17:13
В квартире на восьмом этаже она проживала одна. В полицию через друзей обратился муж погибшей, также гражданин России, который пришел к супруге после того, как не мог с ней связаться несколько дней.
В комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
Полиция ведет расследование. Как рассказали РИА Новости в генконсульстве России, дипмиссия находится с ней в контакте.
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия
3 сентября 2024, 17:16
 
РоссияОсака (город)ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала