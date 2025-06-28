https://ria.ru/20250628/izrail-2025977493.html
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 28.06.2025
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога
Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:40:00+03:00
2025-06-28T07:40:00+03:00
2025-06-28T07:40:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы... Сирены звучат в нескольких регионах Израиля в связи с запущенной из Йемена ракетой", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, сана, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога
ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватывает ракету, выпущенную из Йемена