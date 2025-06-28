https://ria.ru/20250628/izrail-2025977493.html

В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога

В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 28.06.2025

В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога

Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:40:00+03:00

2025-06-28T07:40:00+03:00

2025-06-28T07:40:00+03:00

в мире

израиль

йемен

сана

армия обороны израиля (цахал)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad2c90ecc221f9d144d11a627e784c69.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы... Сирены звучат в нескольких регионах Израиля в связи с запущенной из Йемена ракетой", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

израиль

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, сана, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте