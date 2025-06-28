Рейтинг@Mail.ru
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/izrail-2025977493.html
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 28.06.2025
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога
Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:40:00+03:00
2025-06-28T07:40:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сана
армия обороны израиля (цахал)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad2c90ecc221f9d144d11a627e784c69.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы... Сирены звучат в нескольких регионах Израиля в связи с запущенной из Йемена ракетой", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17da1302b9c76b73cc8f406115b662d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, сана, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В некоторых регионах Израиля прозвучала воздушная тревога

ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватывает ракету, выпущенную из Йемена

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израильское ПВО работает над перехватом ракеты, выпущенной со стороны Йемена, в связи с чем в ряде регионов звучит воздушная тревога, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы... Сирены звучат в нескольких регионах Израиля в связи с запущенной из Йемена ракетой", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США и Израиль добились невероятных результатов
27 июня, 08:00
 
В миреИзраильЙеменСанаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала