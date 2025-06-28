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CNN узнал, почему США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане - РИА Новости, 28.06.2025
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11:02 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/isfakhan-2025996175.html
CNN узнал, почему США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане
CNN узнал, почему США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане - РИА Новости, 28.06.2025
CNN узнал, почему США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане
Армия США не применяла противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в иранском Исфахане, поскольку он расположен... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:02:00+03:00
2025-06-28T11:02:00+03:00
в мире
сша
иран
исфахан
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Армия США не применяла противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в иранском Исфахане, поскольку он расположен слишком глубоко под землей, и такой удар мог оказаться неэффективным, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с комментарием председателя объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэна Кейна на закрытом брифинге для законодателей. "Армия США не применяла противобункерные бомбы против одного из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что этот объект расположен настолько глубоко, что такие бомбы, скорее всего, не были бы эффективными. Комментарий председателя объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна... - это первое известное объяснение того, почему армия США не использовала бомбу Massive Ordnance Penetrator против объекта в Исфахане в центральной части Ирана", - сообщает телеканал, со ссылкой на три источника, слышавшие комментарий Кейна, и еще один, который был о нем проинформирован. Как отмечается, по объекту в Исфахане был нанесен удар только с использованием крылатых ракет Tomahawk, выпущенных с одной из американских подлодок. Американские чиновники считают, что на этом объекте хранятся около 60% иранских запасов обогащенного урана, указывает телеканал. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на том же брифинге, что, по оценкам разведсообщества США, большая часть обогащенных ядерных материалов Ирана находится на объектах в Исфахане и Фордо. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html
https://ria.ru/20250622/iran-2024672775.html
https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html
сша
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в мире, сша, иран, исфахан, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Исфахан, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
CNN узнал, почему США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане

CNN: США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане из-за глубины объекта

© AP Photo / Vahid SalemiСотрудник завода по обогащению урана в Исфахане
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Армия США не применяла противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в иранском Исфахане, поскольку он расположен слишком глубоко под землей, и такой удар мог оказаться неэффективным, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с комментарием председателя объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэна Кейна на закрытом брифинге для законодателей.
"Армия США не применяла противобункерные бомбы против одного из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что этот объект расположен настолько глубоко, что такие бомбы, скорее всего, не были бы эффективными. Комментарий председателя объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна... - это первое известное объяснение того, почему армия США не использовала бомбу Massive Ordnance Penetrator против объекта в Исфахане в центральной части Ирана", - сообщает телеканал, со ссылкой на три источника, слышавшие комментарий Кейна, и еще один, который был о нем проинформирован.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
22 июня, 08:28
Как отмечается, по объекту в Исфахане был нанесен удар только с использованием крылатых ракет Tomahawk, выпущенных с одной из американских подлодок. Американские чиновники считают, что на этом объекте хранятся около 60% иранских запасов обогащенного урана, указывает телеканал.
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на том же брифинге, что, по оценкам разведсообщества США, большая часть обогащенных ядерных материалов Ирана находится на объектах в Исфахане и Фордо.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США атаковали Иран: причины и последствия ударов по ядерным объектам
22 июня, 17:27
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп растрогался, но обещал вернуться и ударить посильнее
26 июня, 08:00
 
В миреСШАИранИсфаханДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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