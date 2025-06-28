https://ria.ru/20250628/iran-2026014891.html

Ирану предстоит вернуть доверие арабских государств, заявили в ОАЭ

Ирану предстоит вернуть доверие арабских государств, заявили в ОАЭ - РИА Новости, 28.06.2025

Ирану предстоит вернуть доверие арабских государств, заявили в ОАЭ

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Ирану еще предстоит вернуть доверие своих арабских соседей по региону после ракетного обстрела... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:38:00+03:00

2025-06-28T14:38:00+03:00

2025-06-28T14:35:00+03:00

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ДУБАЙ, 28 июн - РИА Новости. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Ирану еще предстоит вернуть доверие своих арабских соседей по региону после ракетного обстрела американской военной базы Эль-Удейд в Катаре. "Сегодня, когда мы переворачиваем страницу войны, от Тегерана требуется восстановить доверие со своими соседями по (Персидскому) заливу, которое было подорвано этим нападением", - написал Гаргаш в соцсети Х. Также он отметил, что арабские государства Персидского залива "заняли твердую и активную позицию против израильской войны с Ираном и стремились снизить напряженность на всех международных форумах, призывая к политическому решению нерешенных вопросов, в первую очередь ядерного досье". "Несмотря на это, Иран выбрал в качестве цели суверенитет братского государства Катар, и это нападение затрагивает всех нас", - подчеркнул советник президента ОАЭ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/radio-2024946773.html

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в мире, иран, катар, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте