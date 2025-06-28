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Госдеп заявил, что США поддерживают Украину - РИА Новости, 28.06.2025
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21:22 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/gosdep-2026059297.html
Госдеп заявил, что США поддерживают Украину
Госдеп заявил, что США поддерживают Украину - РИА Новости, 28.06.2025
Госдеп заявил, что США поддерживают Украину
США остаются главной стороной, поддерживающей Украину, но сфокусированы на дипломатическом урегулировании конфликта, заявила в субботу официальный представитель РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T21:22:00+03:00
2025-06-28T21:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США остаются главной стороной, поддерживающей Украину, но сфокусированы на дипломатическом урегулировании конфликта, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, мы говорим об этом наиболее открыто. Конечно, мы помогали им, руководили природой саммитов и мирных переговоров … наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом", - сообщила она в эфире телеканал Fox News. Брюс добавила, что украинский конфликт уже превратился в "многонациональный фронт", поскольку многие страны способствуют его продолжению. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Госдеп заявил, что США поддерживают Украину

Госдеп: США поддерживают Украину, но сфокусированы на урегулировании конфликта

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США остаются главной стороной, поддерживающей Украину, но сфокусированы на дипломатическом урегулировании конфликта, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, мы говорим об этом наиболее открыто. Конечно, мы помогали им, руководили природой саммитов и мирных переговоров … наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом", - сообщила она в эфире телеканал Fox News.
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Брюс добавила, что украинский конфликт уже превратился в "многонациональный фронт", поскольку многие страны способствуют его продолжению.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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