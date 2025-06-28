https://ria.ru/20250628/geroi-2026017881.html

Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью

Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью - РИА Новости, 28.06.2025

Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью

Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:53:00+03:00

2025-06-28T14:53:00+03:00

2025-06-28T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин."Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО - ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин