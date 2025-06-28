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Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:53:00+03:00
2025-06-28T14:53:00+03:00
2025-06-28T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин."Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО - ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Путин назвал участие героев СВО в работе с молодежью чрезвычайно важным