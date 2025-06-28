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Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 28.06.2025 (обновлено: 14:58 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/geroi-2026017881.html
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:53:00+03:00
2025-06-28T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин."Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО - ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
россия
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью

Путин назвал участие героев СВО в работе с молодежью чрезвычайно важным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чрезвычайно важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди видели, на кого стоит равняться, заявил президент России Владимир Путин.
"Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО - ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
Российская молодежь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
День молодежи России
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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