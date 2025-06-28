https://ria.ru/20250628/germaniya-2025961849.html

Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ

Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2025

Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ

Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:02:00+03:00

2025-06-28T01:02:00+03:00

2025-06-28T01:02:00+03:00

германия

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться. Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, - авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире