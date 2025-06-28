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Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2025
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01:02 28.06.2025
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Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2025
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:02:00+03:00
2025-06-28T01:02:00+03:00
германия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться. Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, - авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.
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Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки, пишут СМИ

Рейтер: правительство Германии хочет упростить процедуру оборонных закупок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться.
Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, - авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.
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