https://ria.ru/20250628/gaza-2026035913.html

В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания

В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания - РИА Новости, 28.06.2025

В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания

Число погибших от недоедания детей в секторе Газа возросло до 66 в условиях продолжающейся блокады КПП и запрета на ввоз детского питания, сообщили местные... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:33:00+03:00

2025-06-28T17:33:00+03:00

2025-06-28T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число погибших от недоедания детей в секторе Газа возросло до 66 в условиях продолжающейся блокады КПП и запрета на ввоз детского питания, сообщили местные власти в субботу. "Пресс-служба правительства сектора Газа выражает предельную обеспокоенность … ростом числа погибших от острого недоедания детей до 66 в связи с тем, что израильская оккупация продолжает блокировать КПП и препятствовать ввозу детского питания и пищевых добавок, предназначенных для наиболее уязвимых групп населения, в особенности новорожденных и больных", - говорится в релизе, опубликованном в соцсетях. В начале мая министерство здравоохранения сектора сообщало, что с начала обострения конфликта с Израилем от острого недоедания в Газе скончались 57 детей. По данным палестинских медиков, острый дефицит продовольствия и питьевой воды приводит к тому, что многие дети получают пищу не чаще одного раза в день и находятся в зоне риска на фоне недоедания, особенно новорожденные из-за отсутствия поставок детского питания. Израиль также блокирует поставки жизненно важных медикаментов, включая вакцины против полиомиелита. Известны случаи, когда дети гибли в результате прямых ударов по пунктам раздачи еды. После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил ввоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html

https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, ливан, хамас, сектор газа