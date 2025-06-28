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В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания - РИА Новости, 28.06.2025
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17:33 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/gaza-2026035913.html
В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания
В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания - РИА Новости, 28.06.2025
В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания
Число погибших от недоедания детей в секторе Газа возросло до 66 в условиях продолжающейся блокады КПП и запрета на ввоз детского питания, сообщили местные... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:33:00+03:00
2025-06-28T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число погибших от недоедания детей в секторе Газа возросло до 66 в условиях продолжающейся блокады КПП и запрета на ввоз детского питания, сообщили местные власти в субботу. "Пресс-служба правительства сектора Газа выражает предельную обеспокоенность … ростом числа погибших от острого недоедания детей до 66 в связи с тем, что израильская оккупация продолжает блокировать КПП и препятствовать ввозу детского питания и пищевых добавок, предназначенных для наиболее уязвимых групп населения, в особенности новорожденных и больных", - говорится в релизе, опубликованном в соцсетях. В начале мая министерство здравоохранения сектора сообщало, что с начала обострения конфликта с Израилем от острого недоедания в Газе скончались 57 детей. По данным палестинских медиков, острый дефицит продовольствия и питьевой воды приводит к тому, что многие дети получают пищу не чаще одного раза в день и находятся в зоне риска на фоне недоедания, особенно новорожденные из-за отсутствия поставок детского питания. Израиль также блокирует поставки жизненно важных медикаментов, включая вакцины против полиомиелита. Известны случаи, когда дети гибли в результате прямых ударов по пунктам раздачи еды. После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил ввоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html
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https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, США, Ливан, ХАМАС, Сектор Газа
В секторе Газа заявили о росте числа детей, погибших от недоедания

Власти Газы заявили о 66 погибших из-за острого недоедания детей

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные авиаударами Израиля здания в секторе Газа
Разрушенные авиаударами Израиля здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные авиаударами Израиля здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число погибших от недоедания детей в секторе Газа возросло до 66 в условиях продолжающейся блокады КПП и запрета на ввоз детского питания, сообщили местные власти в субботу.
"Пресс-служба правительства сектора Газа выражает предельную обеспокоенность … ростом числа погибших от острого недоедания детей до 66 в связи с тем, что израильская оккупация продолжает блокировать КПП и препятствовать ввозу детского питания и пищевых добавок, предназначенных для наиболее уязвимых групп населения, в особенности новорожденных и больных", - говорится в релизе, опубликованном в соцсетях.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В начале мая министерство здравоохранения сектора сообщало, что с начала обострения конфликта с Израилем от острого недоедания в Газе скончались 57 детей. По данным палестинских медиков, острый дефицит продовольствия и питьевой воды приводит к тому, что многие дети получают пищу не чаще одного раза в день и находятся в зоне риска на фоне недоедания, особенно новорожденные из-за отсутствия поставок детского питания. Израиль также блокирует поставки жизненно важных медикаментов, включая вакцины против полиомиелита. Известны случаи, когда дети гибли в результате прямых ударов по пунктам раздачи еды.
После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил ввоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня.
Палестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики
Вчера, 07:44
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы
27 июня, 08:38
 
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