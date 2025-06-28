В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики
В Газе обнаружили препарат с наркотическим эффектом в муке из гумпомощи
© Getty Images / NurPhoto/Majdi FathiПалестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
Палестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа.
"Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона (Oxycodone) с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи", — говорится в релизе, опубликованном в соцсетях.
Как отметили власти анклава:
- известно как минимум о четырех подобных случаях;
- препарат в размолотом виде могли добавить в муку, распределяемую среди жителей Газы.
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"Возлагаем на израильскую оккупацию полную ответственность за это ужасающее преступление, нацеленное на то, чтобы вызвать у граждан наркозависимость и подорвать палестинское общество изнутри", — указано в публикации.
Власти сектора призвали международное сообщество содействовать закрытию американо-израильских центров распределения гумпомощи. Администрация Газы называет их "ловушками смерти" из-за гибели от ударов ЦАХАЛ людей, пытающихся получить продовольствие.
Ситуация с гумпомощью
- В мае власти Израиля на фоне расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
- Помощь распределяется в зонах, зачищенных от присутствия ХАМАС, членов движения обвиняли в разграблении поставок.
- Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини подчеркивал, что этот план преследует цель насильственного выселения жителей анклава.
- В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм неэффективен и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
По данным властей сектора, с 27 мая от огня ЦАХАЛ возле центров распределения гумпомощи:
- погибли 549 мирных жителей;
- более четырех тысяч получили ранения;
- 39 человек считаются пропавшими без вести.