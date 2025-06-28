https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html

В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики

В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики - РИА Новости, 28.06.2025

В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики

В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:44:00+03:00

2025-06-28T07:44:00+03:00

2025-06-28T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа."Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона (Oxycodone) с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи", — говорится в релизе, опубликованном в соцсетях.Как отметили власти анклава:"Возлагаем на израильскую оккупацию полную ответственность за это ужасающее преступление, нацеленное на то, чтобы вызвать у граждан наркозависимость и подорвать палестинское общество изнутри", — указано в публикации.Власти сектора призвали международное сообщество содействовать закрытию американо-израильских центров распределения гумпомощи. Администрация Газы называет их "ловушками смерти" из-за гибели от ударов ЦАХАЛ людей, пытающихся получить продовольствие.Ситуация с гумпомощьюПо данным властей сектора, с 27 мая от огня ЦАХАЛ возле центров распределения гумпомощи:

https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html

https://ria.ru/20250625/italiya-2025228470.html

https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте