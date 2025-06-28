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В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики - РИА Новости, 28.06.2025
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07:44 28.06.2025 (обновлено: 10:50 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html
В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики
В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики - РИА Новости, 28.06.2025
В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики
В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа."Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона (Oxycodone) с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи", — говорится в релизе, опубликованном в соцсетях.Как отметили власти анклава:"Возлагаем на израильскую оккупацию полную ответственность за это ужасающее преступление, нацеленное на то, чтобы вызвать у граждан наркозависимость и подорвать палестинское общество изнутри", — указано в публикации.Власти сектора призвали международное сообщество содействовать закрытию американо-израильских центров распределения гумпомощи. Администрация Газы называет их "ловушками смерти" из-за гибели от ударов ЦАХАЛ людей, пытающихся получить продовольствие.Ситуация с гумпомощьюПо данным властей сектора, с 27 мая от огня ЦАХАЛ возле центров распределения гумпомощи:
https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html
https://ria.ru/20250625/italiya-2025228470.html
https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В муке, которую получают палестинцы в гумпомощи, нашли наркотики

В Газе обнаружили препарат с наркотическим эффектом в муке из гумпомощи

© Getty Images / NurPhoto/Majdi FathiПалестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа
Палестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
Палестинцы несут мешки с мукой по мере прибытия гуманитарной помощи в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В муке, которую получают палестинцы в гуманитарной помощи, нашли наркотики, сообщили власти сектора Газа.
"Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона (Oxycodone) с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи", — говорится в релизе, опубликованном в соцсетях.
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Как отметили власти анклава:
  • известно как минимум о четырех подобных случаях;
  • препарат в размолотом виде могли добавить в муку, распределяемую среди жителей Газы.
«
"Возлагаем на израильскую оккупацию полную ответственность за это ужасающее преступление, нацеленное на то, чтобы вызвать у граждан наркозависимость и подорвать палестинское общество изнутри", — указано в публикации.
Власти сектора призвали международное сообщество содействовать закрытию американо-израильских центров распределения гумпомощи. Администрация Газы называет их "ловушками смерти" из-за гибели от ударов ЦАХАЛ людей, пытающихся получить продовольствие.
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Ситуация с гумпомощью

  • В мае власти Израиля на фоне расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
  • Помощь распределяется в зонах, зачищенных от присутствия ХАМАС, членов движения обвиняли в разграблении поставок.
  • Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини подчеркивал, что этот план преследует цель насильственного выселения жителей анклава.
  • В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм неэффективен и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
По данным властей сектора, с 27 мая от огня ЦАХАЛ возле центров распределения гумпомощи:
  • погибли 549 мирных жителей;
  • более четырех тысяч получили ранения;
  • 39 человек считаются пропавшими без вести.
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