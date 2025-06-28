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Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны - РИА Новости, 28.06.2025
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16:35 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/frantsiya-2026029133.html
Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны
Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны - РИА Новости, 28.06.2025
Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП. "Давайте еще... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:35:00+03:00
2025-06-28T16:35:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП. "Давайте еще докинем скромные пять процентов на Украину, пулей выполняя все их финансовые требования. Вчера по телевизору услышал, что Украина очень уважает Францию... Смех сквозь слезы", — написал один из комментаторов. "Макрон – некомпетентен во всем, кроме пустой болтовни. Пять процентов на вооружение, которое затем отправится на Украину. Или даже будет там производиться… И это называется реиндустриализацией Франции?" — отметил другой. "Этот долг создан Макроном намеренно. Банкиры и прочие кредиторы, приведшие его к власти, обогащаются на процентах от этого долга", — поделился мнением еще один из пользователей."В министерстве финансов надеются, что французы начнут больше тратить, чтобы оживить экономику". О да! С грядущим удвоением счетов за электричество и неизбежным повышением налогов французы прямо-таки побегут тратить деньги!" — заключили читатели. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии и Франции балансирует на грани рецессии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html
https://ria.ru/20250619/voyna-2023675213.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон

Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП.

"Давайте еще докинем скромные пять процентов на Украину, пулей выполняя все их финансовые требования. Вчера по телевизору услышал, что Украина очень уважает Францию... Смех сквозь слезы", — написал один из комментаторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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"Макрон – некомпетентен во всем, кроме пустой болтовни. Пять процентов на вооружение, которое затем отправится на Украину. Или даже будет там производиться… И это называется реиндустриализацией Франции?" — отметил другой.

"Этот долг создан Макроном намеренно. Банкиры и прочие кредиторы, приведшие его к власти, обогащаются на процентах от этого долга", — поделился мнением еще один из пользователей.

"В министерстве финансов надеются, что французы начнут больше тратить, чтобы оживить экономику". О да! С грядущим удвоением счетов за электричество и неизбежным повышением налогов французы прямо-таки побегут тратить деньги!" — заключили читатели.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии и Франции балансирует на грани рецессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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