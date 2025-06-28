Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП.
"Давайте еще докинем скромные пять процентов на Украину, пулей выполняя все их финансовые требования. Вчера по телевизору услышал, что Украина очень уважает Францию... Смех сквозь слезы", — написал один из комментаторов.
"Давайте еще докинем скромные пять процентов на Украину, пулей выполняя все их финансовые требования. Вчера по телевизору услышал, что Украина очень уважает Францию... Смех сквозь слезы", — написал один из комментаторов.
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"Макрон – некомпетентен во всем, кроме пустой болтовни. Пять процентов на вооружение, которое затем отправится на Украину. Или даже будет там производиться… И это называется реиндустриализацией Франции?" — отметил другой.
"Этот долг создан Макроном намеренно. Банкиры и прочие кредиторы, приведшие его к власти, обогащаются на процентах от этого долга", — поделился мнением еще один из пользователей.
"В министерстве финансов надеются, что французы начнут больше тратить, чтобы оживить экономику". О да! С грядущим удвоением счетов за электричество и неизбежным повышением налогов французы прямо-таки побегут тратить деньги!" — заключили читатели.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии и Франции балансирует на грани рецессии.
"Этот долг создан Макроном намеренно. Банкиры и прочие кредиторы, приведшие его к власти, обогащаются на процентах от этого долга", — поделился мнением еще один из пользователей.
"В министерстве финансов надеются, что французы начнут больше тратить, чтобы оживить экономику". О да! С грядущим удвоением счетов за электричество и неизбежным повышением налогов французы прямо-таки побегут тратить деньги!" — заключили читатели.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии и Франции балансирует на грани рецессии.
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