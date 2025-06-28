https://ria.ru/20250628/frantsiya-2026029133.html

Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны

Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны - РИА Новости, 28.06.2025

Во Франции набросились на Макрона из-за нового антирекорда страны

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП. "Давайте еще... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:35:00+03:00

2025-06-28T16:35:00+03:00

2025-06-28T16:35:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о том, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП. "Давайте еще докинем скромные пять процентов на Украину, пулей выполняя все их финансовые требования. Вчера по телевизору услышал, что Украина очень уважает Францию... Смех сквозь слезы", — написал один из комментаторов. "Макрон – некомпетентен во всем, кроме пустой болтовни. Пять процентов на вооружение, которое затем отправится на Украину. Или даже будет там производиться… И это называется реиндустриализацией Франции?" — отметил другой. "Этот долг создан Макроном намеренно. Банкиры и прочие кредиторы, приведшие его к власти, обогащаются на процентах от этого долга", — поделился мнением еще один из пользователей."В министерстве финансов надеются, что французы начнут больше тратить, чтобы оживить экономику". О да! С грядущим удвоением счетов за электричество и неизбежным повышением налогов французы прямо-таки побегут тратить деньги!" — заключили читатели. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии и Франции балансирует на грани рецессии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html

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в мире, франция, эммануэль макрон