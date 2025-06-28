https://ria.ru/20250628/filippiny-2025967036.html
У побережья Филиппин произошло землетрясение
У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2025
У побережья Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:11:00+03:00
2025-06-28T03:11:00+03:00
2025-06-28T03:11:00+03:00
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 138 километрах от филиппинского города Генерал-Сантос, расположенном на острове Минданао, с населением приблизительно 679 тысяч человек около 7.07 по местному времени (около 2.07 мск). Очаг залегал на глубине 102 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250628/kurily-2025965948.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У побережья Филиппин произошло землетрясение
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1