https://ria.ru/20250628/filippiny-2025967036.html

У побережья Филиппин произошло землетрясение

У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2025

У побережья Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:11:00+03:00

2025-06-28T03:11:00+03:00

2025-06-28T03:11:00+03:00

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 138 километрах от филиппинского города Генерал-Сантос, расположенном на острове Минданао, с населением приблизительно 679 тысяч человек около 7.07 по местному времени (около 2.07 мск). Очаг залегал на глубине 102 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250628/kurily-2025965948.html

филиппины

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)