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Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 28.06.2025
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12:12 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/efimov-2025894032.html
Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья
Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 28.06.2025
Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья
В Москве в 2025 году сдадут примерно 2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, этот объем позволит расселить из старых домов около 70 тысяч... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:12:00+03:00
2025-06-28T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Москве в 2025 году сдадут примерно 2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, этот объем позволит расселить из старых домов около 70 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году в столичных округах по программе реновации город возведет около 2 миллионов квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70 тысячам москвичей, проживающих в старых домах. С начала этого года в городе уже возвели более 20 новостроек суммарной жилой площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, больше всего новостроек (три) по программе реновации с начала года сдали в Косино-Ухтомском. В Люблине, Царицыне и Южном Бутове построили по два жилых комплекса. Всего новые дома реновации в 2025 году появились в 19 столичных районах.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с начала года новое жилье в рамках реновации получили больше 18 тысяч москвичей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья

Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут около 2 млн "квадратов" жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Москве в 2025 году сдадут примерно 2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, этот объем позволит расселить из старых домов около 70 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году в столичных округах по программе реновации город возведет около 2 миллионов квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70 тысячам москвичей, проживающих в старых домах. С начала этого года в городе уже возвели более 20 новостроек суммарной жилой площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, больше всего новостроек (три) по программе реновации с начала года сдали в Косино-Ухтомском. В Люблине, Царицыне и Южном Бутове построили по два жилых комплекса. Всего новые дома реновации в 2025 году появились в 19 столичных районах.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с начала года новое жилье в рамках реновации получили больше 18 тысяч москвичей.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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