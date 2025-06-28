https://ria.ru/20250628/efimov-2025894032.html

Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья

Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 28.06.2025

Ефимов: по программе реновации в 2025 году сдадут 2 млн "квадратов" жилья

В Москве в 2025 году сдадут примерно 2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, этот объем позволит расселить из старых домов около 70 тысяч... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:12:00+03:00

2025-06-28T12:12:00+03:00

2025-06-28T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Москве в 2025 году сдадут примерно 2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, этот объем позволит расселить из старых домов около 70 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году в столичных округах по программе реновации город возведет около 2 миллионов квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70 тысячам москвичей, проживающих в старых домах. С начала этого года в городе уже возвели более 20 новостроек суммарной жилой площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, больше всего новостроек (три) по программе реновации с начала года сдали в Косино-Ухтомском. В Люблине, Царицыне и Южном Бутове построили по два жилых комплекса. Всего новые дома реновации в 2025 году появились в 19 столичных районах.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с начала года новое жилье в рамках реновации получили больше 18 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20250626/efimov-2025489440.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы