На Украине раскрыли, что для Киева означает заявление Сибиги о России
Дубинский: слова Сибиги о санкциях оттолкнут от Украины нейтральные страны
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о санкциях против стран, покупающих российскую нефть, оттолкнут от Киева государства, придерживающиеся нейтральности, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял нейтралитет: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским "переработчикам", — говорится в публикации.
"Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял нейтралитет: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским "переработчикам", — говорится в публикации.
В субботу Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему приносят России значительные доходы, поступая на европейские рынки.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.