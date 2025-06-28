https://ria.ru/20250628/dubinskiy-2026011044.html

На Украине раскрыли, что для Киева означает заявление Сибиги о России

На Украине раскрыли, что для Киева означает заявление Сибиги о России - РИА Новости, 28.06.2025

На Украине раскрыли, что для Киева означает заявление Сибиги о России

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о санкциях против стран, покупающих российскую нефть, оттолкнут от Киева государства, придерживающиеся нейтральности,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:32:00+03:00

2025-06-28T13:32:00+03:00

2025-06-28T23:22:00+03:00

украина

андрей сибига

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о санкциях против стран, покупающих российскую нефть, оттолкнут от Киева государства, придерживающиеся нейтральности, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял нейтралитет: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским "переработчикам", — говорится в публикации. В субботу Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему приносят России значительные доходы, поступая на европейские рынки. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.

https://ria.ru/20250628/koshkovich-2025996672.html

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украина, андрей сибига, россия, киев, в мире