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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Воронежской области, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:41:00+03:00
2025-06-28T09:41:00+03:00
2025-06-28T09:41:00+03:00
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Воронежской области, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в пятницу в 23.32 мск, она длилась 10 часов 1 минуту. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область, безопасность
Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области