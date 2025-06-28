https://ria.ru/20250628/bpla-2025985935.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:23:00+03:00

2025-06-28T09:23:00+03:00

2025-06-28T09:41:00+03:00

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД , 28 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в пятницу в 15.28 мск. Спустя 17 часов 44 минуты тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025755999.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность