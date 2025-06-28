Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 28.06.2025 (обновлено: 07:20 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/bpla-2025976189.html
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:17:00+03:00
2025-06-28T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."В период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять из них сбиты над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Ещё два аппарата нейтрализованы над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
черное море
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, республика крым, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, краснодарский край, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Краснодарский край, Азовское море
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 31 БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девять из них сбиты над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Черного моря.
Ещё два аппарата нейтрализованы над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореКраснодарский крайАзовское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала