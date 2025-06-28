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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:17:00+03:00
2025-06-28T07:17:00+03:00
2025-06-28T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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республика крым
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черное море
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."В период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять из них сбиты над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Ещё два аппарата нейтрализованы над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
черное море
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безопасность, россия, республика крым, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, краснодарский край, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Краснодарский край, Азовское море
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 31 БПЛА ВСУ над территорией России