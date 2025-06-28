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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:17:00+03:00

2025-06-28T07:17:00+03:00

2025-06-28T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

беспилотники

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

краснодарский край

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."В период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять из них сбиты над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Ещё два аппарата нейтрализованы над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

черное море

краснодарский край

азовское море

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безопасность, россия, республика крым, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, краснодарский край, азовское море