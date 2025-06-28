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В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram - РИА Новости, 28.06.2025
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04:27 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/bezopasnost-2025969662.html
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:27:00+03:00
2025-06-28T04:27:00+03:00
общество
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сергей боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp. "Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp - ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Депутат отметил, что в РФ видная доля ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp с подменными фотографиями, происходят атаки на физлиц, предприятия, организации, от имени, якобы руководства. "Дав четкий посыл гражданам, если вам почта, ФСБ, МВД, поликлиника звонит через WhatsApp - это точно мошенники, мы им запретили это дело", - подчеркнул он. Боярский добавил, что, возможно, пока информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью.
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025820663.html
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общество, технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram

Боярский посоветовал отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.
"Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp - ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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Депутат отметил, что в РФ видная доля ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp с подменными фотографиями, происходят атаки на физлиц, предприятия, организации, от имени, якобы руководства.
"Дав четкий посыл гражданам, если вам почта, ФСБ, МВД, поликлиника звонит через WhatsApp - это точно мошенники, мы им запретили это дело", - подчеркнул он.
Боярский добавил, что, возможно, пока информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью.
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