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В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:27:00+03:00
2025-06-28T04:27:00+03:00
2025-06-28T04:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp. "Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp - ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Депутат отметил, что в РФ видная доля ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp с подменными фотографиями, происходят атаки на физлиц, предприятия, организации, от имени, якобы руководства. "Дав четкий посыл гражданам, если вам почта, ФСБ, МВД, поликлиника звонит через WhatsApp - это точно мошенники, мы им запретили это дело", - подчеркнул он. Боярский добавил, что, возможно, пока информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью.
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025820663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram
Боярский посоветовал отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp