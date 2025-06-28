https://ria.ru/20250628/bangkok-2025991136.html

В Бангкоке проходит антиправительственный протест

В Бангкоке проходит антиправительственный протест - РИА Новости, 28.06.2025

В Бангкоке проходит антиправительственный протест

Антиправительственный протест в столице Таиланда начался с чтения буддийских мантр. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:15:00+03:00

2025-06-28T10:15:00+03:00

2025-06-28T10:15:00+03:00

пхетхонгтхан чинават

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БАНГКОК, 28 июн – РИА Новости. Антиправительственный протест в столице Таиланда начался с чтения буддийских мантр. Прямой репортаж с площадки протеста на площади Монумента победы в Бангкоке ведет таиландский сетевой телеканал The Reporters. Протест организован общественным движением "Объединение патриотических сил в защиту суверенитета", которое требует отставки премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават и ее правительства, обвиняя премьера в подрыве суверенитета Таиланда и передаче иностранному правительству конфиденциальной информации о действиях правительства Таиланда после того, как в стране получил широкое распространение отрывок аудиозаписи телефонного разговора Чинават с экс-премьером, ныне председателем сената, королевского тайного совета и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном. По данным таиландских СМИ, в разговоре, который состоялся 15 июня, Чинават назвала таиландского генерала, командующего Вторым военным округом сухопутных войск Таиланда, военнослужащие которого охраняют таиландско-камбоджийскую границу, "представителем противной стороны" (военные в 2006 и 2014 годах свергли правительства ее отца Таксина Чинавата и ее тетки Йинглак Чинават – ред.) и сообщила Хун Сену, что Таиланд "в ближайшие дни не будет отключать электроэнергию и сигнал интернета", которые страна поставляет в пограничные районы Камбоджи. Отношения Таиланда и Камбоджи резко ухудшились после боестолкновения военных двух стран 28 мая на территории взаимно оговоренной нейтральной зоны на одном из пяти спорных участков границы между странами. Главная сцена протеста, с которой в течение всего дня будут выступать лидеры неформальной и парламентской оппозиции, политики и общественные деятели, открылась ровно в полдень (08.00 мск), как и было назначено организаторами мероприятия. Перед ее открытием приглашенные буддийские монахи благословили собравшихся и прочитали буддийские мантры, призывающие положительную карму для участников протеста. На 13.15 (09.15 мск) круглая площадь, в центре которой установлен Монумент победы, заполнена участниками протеста лишь на четверть. По оценкам телеканала, там присутствуют от 800 до 900 человек. Автомобильное движение по самой площади и на ближайших к ней улицах перекрыто, однако надземное метро, у которого есть станция над площадью, продолжает работать. По планам лидеров протеста, которые были объявлены накануне, митинг на площади Монумента победы продлится до 21.00 (17.00 мск), и "в течение дня на площадь будут постоянно подтягиваться новые группы протестующих, делая протест все более массовым". Еще за неделю до протеста его организаторы заявляли, что не собираются начинать мероприятие слишком рано утром, предпочитая дать возможность собраться всем желающим принять участие, в том числе тем, кто едет на протест из провинций. Многие участники протеста держат в руках национальные флаги Таиланда, многие пришли в одежде цветов таиландского флага, а некоторые – в таиландской военной форме образца 1939 – 1945 годов, подчеркивая суверенитет Таиланда над территориями бывшего Французского Индокитая, отошедшими к Таиланду в результате победы в войне с Францией (над войсками правительства Виши) в 1941 году. Именно этой победе посвящен воздвигнутый в том же году монумент работы итальянского скульптора Коррадо Ферочи, у которого собрались протестующие. Перед протестом премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават выступила перед журналистами, подтвердив, что протест проводится законно, с разрешения администрации Бангкока. "Так что если протест будет мирным и будут соблюдаться закон и порядок, у нас нет никаких возражений против его проведения", - сказала она. Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от Французского Индокитая, в состав которого до 1953 года входили Камбоджа и соседний с ней и Таиландом Лаос. Первая демаркация границы состоялась в ходе переговоров Французского Индокитая и королевства Сиам (нынешний Таиланд), которые проходили с 1898 по 1907 годы при посредничестве Российской Империи. После подписания соглашения по результатам этих переговоров на линии границы остались пять спорных участков, расположенных в труднодоступных местностях, которые после обретения Камбоджей независимости от Франции стали предметом спора между независимой Камбоджей и Таиландом.

https://ria.ru/20240816/chinavat-1966542143.html

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250620/miting-2024309331.html

https://ria.ru/20250607/madrid-2021544572.html

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пхетхонгтхан чинават, камбоджа, бангкок, хун сен, йинглак чинават, таиланд, в мире