https://ria.ru/20250628/azerbajdzhan-2026027881.html
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале - РИА Новости, 28.06.2025
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:22:00+03:00
2025-06-28T16:22:00+03:00
2025-06-28T16:25:00+03:00
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БАКУ, 28 июн — РИА Новости. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. "Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении. По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы. "Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана. В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Екатеринбург, Азербайджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале
Баку выразил Москве протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
БАКУ, 28 июн — РИА Новости. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
"Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении.
По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы.
"Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана.
В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.