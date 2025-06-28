https://ria.ru/20250628/azerbajdzhan-2026027881.html

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале - РИА Новости, 28.06.2025

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:22:00+03:00

2025-06-28T16:22:00+03:00

2025-06-28T16:25:00+03:00

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БАКУ, 28 июн — РИА Новости. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. "Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении. По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы. "Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана. В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире