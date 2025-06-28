https://ria.ru/20250628/artilleristy-2025971406.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 28.06.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T05:05:00+03:00
2025-06-28T05:05:00+03:00
2025-06-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет беспилотных летательных аппаратов, проводивший разведку местности на правом берегу Днепра, вскрыл наблюдательный пункт украинских националистов, из которого велась разведка наших огневых позиций расчетами БПЛА противника. После доразведки и подтверждения цели её координаты были переданы на командный пункт артиллеристов. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, оперативно подготовил орудие к стрельбе и прямым попаданием уничтожил наблюдательный пункт противника", - заявили в оборонном ведомстве. Согласно данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, цель была уничтожена. Активность БПЛА противника в данном районе прекратилась. Ежедневно артиллеристы 49-й общевойсковой армии наносят удары по командным и наблюдательным пунктам, бронетехнике и живой силе ВСУ.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет орудия "Мста-Б" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области