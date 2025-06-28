https://ria.ru/20250628/artilleristy-2025971406.html

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 28.06.2025

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:05:00+03:00

2025-06-28T05:05:00+03:00

2025-06-28T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_45e3c4e92a2e2eba5334a2d5fc98a790.jpg

ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет беспилотных летательных аппаратов, проводивший разведку местности на правом берегу Днепра, вскрыл наблюдательный пункт украинских националистов, из которого велась разведка наших огневых позиций расчетами БПЛА противника. После доразведки и подтверждения цели её координаты были переданы на командный пункт артиллеристов. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, оперативно подготовил орудие к стрельбе и прямым попаданием уничтожил наблюдательный пункт противника", - заявили в оборонном ведомстве. Согласно данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, цель была уничтожена. Активность БПЛА противника в данном районе прекратилась. Ежедневно артиллеристы 49-й общевойсковой армии наносят удары по командным и наблюдательным пунктам, бронетехнике и живой силе ВСУ.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность