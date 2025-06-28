https://ria.ru/20250628/armeniya-2026038086.html

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО - РИА Новости, 28.06.2025

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО

Архиепископ Микаэл Аджапахян, арестованный в субботу ереванским судом, переведен в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщил его... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:51:00+03:00

2025-06-28T17:51:00+03:00

2025-06-28T17:54:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, арестованный в субботу ереванским судом, переведен в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщил его адвокат Ерем Саркисян."Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон" (изолятор Службы нацбезопасности - ред.)", - рассказал Саркисян агентству Sputnik Армения.По его словам, в это учреждение забирают людей, чтобы содержать их в более строгой изоляции.Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/pashinyan-2026021229.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении