Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО
Адвокат Саркисян: архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО СНБ Армении
© SputnikМикаэл Аджапахян
© Sputnik
Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, арестованный в субботу ереванским судом, переведен в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон" (изолятор Службы нацбезопасности - ред.)", - рассказал Саркисян агентству Sputnik Армения.
По его словам, в это учреждение забирают людей, чтобы содержать их в более строгой изоляции.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.