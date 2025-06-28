Армянская апостольская церковь призвала освободить архиепископа Аджапахяна
Армянская церковь призвала суд немедленно освободить архиепископа Аджапахяна
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала судебную систему Армении немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного в субботу ереванским судом на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Призываем судебную систему и компетентные органы действовать в рамках закона и немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в заявлении. В ААЦ решительно осудили арест архиепископа, отметив, что он стал прямым следствием антицерковной политики, а также риторики вражды и ненависти в адрес духовенства со стороны премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц страны.
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"Решение суда, принятое под определенным политическим давлением, является необоснованным и незаконным. Предпринятые в отношении архиепископа Микаэла шаги являются ничем иным, как в классическом понимании политическим преследованием и проявлением личной мести человека, считающего себя христианином и последователем Армянской Церкви, который вчера приказал силам правопорядка осадить Первопрестольный Святой Эчмиадзин, совершив предосудительное, беспрецедентное посягательство на духовный центр всех армян, духовенство и верующих", - отмечается в заявлении.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Между полицейскими и священниками возникла потасовка. Архиепископ заявил, что готов пойти вместе с силовиками, но не является угрозой для Армении, а "настоящая угроза сидит в правительстве". Позже силовики покинули резиденцию, а адвокат архиепископа заявил, что владыка сам готов явиться в СК для участия в следственных действиях.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.